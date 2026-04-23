Vier Top-Ten-Spieler bei den Hamburg Open am Start

Mit Alexander Zverev an der Spitze wird es auch in diesem Jahr beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg ein tolles Starterfeld geben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 12:03 Uhr

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© Witters - Bitpanda Hamburg Open In Hamburg freut man sich auf ein tolles Starterfeld

Unter dem diesjährigen Motto „It all adds up in Hamburg“ haben die Veranstalter der Bitpanda Hamburg Open am Mittwochmorgen die offizielle Entry List für das diesjährige ATP-500-Turnier (16.–23. Mai 2026) vorgestellt. Präsentiert wurde sie von Turnierdirektor Enric Molina im Port des Lumières – einer spektakulären Erlebniswelt für digitale Kunst mit immersiven Ausstellungen und beeindruckenden Lichtinstallationen im Überseequartier.

Dabei handelte es sich um die erste immersive Pressekonferenz eines ATP-Turniers: Bilderwelten des Turniers wurden auf bis zu zehn Meter hohe Projektionsflächen im gesamten Raum inszeniert, während die Entry List eindrucksvoll rund um die Besucherinnen und Besucher präsentiert wurde.

Das traditionsreiche Sandplatzturnier am Rothenbaum präsentiert sich erneut mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld und zählt damit zu den sportlichen Highlights im internationalen Tenniskalender.

Angeführt wird das Feld von vier Top-10-Spielern der Weltrangliste: Lokalmatador Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton und der ehemalige Hamburg-Sieger Lorenzo Musetti. Insgesamt stehen elf Spieler aus den Top 20 auf der Meldeliste – ein außergewöhnlich starkes Teilnehmerfeld, das zugleich für eine der bislang härtesten Cut-Off-Marken in der Turniergeschichte sorgt.

Mit großer Spannung wird das Comeback von Holger Rune erwartet, der nach längerer Verletzungspause an den Rothenbaum zurückkehrt. Titelverteidiger Flavio Cobolli reist ebenfalls nach Hamburg, um seinen Titel zu verteidigen – und erstmals um die neue Trophäe zu spielen, die im Rahmen der Pressekonferenz vorgestellt wurde und vom ikonischen Dach des Center Courts inspiriert ist.

Neben Cobolli kehren auch frühere Rothenbaum-Champions wie Alexander Zverev und Lorenzo Musetti nach Hamburg zurück.

Ben Shelton reist mit viel Rückenwind an: Der US-Amerikaner gewann kürzlich das ATP-500-Turnier in München (Finalsieg gegen Cobolli) und zählt aktuell zu den formstärksten Spielern der Tour.

Darüber hinaus dürfen sich die Fans auf zahlreiche weitere Topspieler freuen, darunter ehemalige Top-10-Akteure wie Karen Khachanov, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Jakub Menšík, Jack Draper und Denis Shapovalov. Auch die nächste Generation ist prominent vertreten – allen voran durch das brasilianische Top-Talent João Fonseca.

Mit vier Top-10-Spielern und elf Spielern aus den Top 20 präsentieren wir eines der stärksten Teilnehmerfelder, das wir je in Hamburg hatten. Die Tiefe an Qualität unterstreicht die Bedeutung der Bitpanda Hamburg Open im internationalen Kalender.

Mit Alexander Zverev als lokalem Helden an der Spitze des Feldes sowie Spielern in herausragender Form wie Ben Shelton und Flavio Cobolli verspricht es eine außergewöhnliche Woche mit Weltklasse-Tennis am Rothenbaum zu werden.

Gleichzeitig ist es uns wichtig, nicht nur etablierten Stars Raum zu geben, sondern auch spannenden Geschichten – sei es das Comeback von Holger Rune oder der nächsten Spielergeneration. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Fans Tennis der Spitzenklasse und eine einzigartige Turnieratmosphäre zu bieten“, sagte Turnierdirektor Enric Molina Mur vom Veranstalter Tennium.

Auch aus deutscher Sicht gibt es positive Nachrichten: Das Erfolgsdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz kehrt in diesem Jahr an den Rothenbaum zurück. Das Duo hatte hier bereits vor zwei Jahren den Titel gewonnen.

Im Einklang mit der Mission von Tennium, das Fan- und Hospitality-Erlebnis kontinuierlich weiterzuentwickeln, wird das Turnier zudem um einen exklusiven VIP-Bereich erweitert: die „Players Sky Lounge“. Dort erleben Gäste das Turnier aus dem Spielerloungebereich mit privilegiertem Blick auf den Court und in unmittelbarer Nähe zu den Profis.

Ein weiteres Highlight abseits des Courts ist der erstmals stattfindende „German Tennis Day“ am Montag, den 18. Mai. An diesem Tag wird Alexander Zverev voraussichtlich ins Turniergeschehen eingreifen, ebenso wie weitere deutsche Spieler.* Auf der gesamten Anlage wird eine besondere schwarz-rot-goldene Tennisatmosphäre erwartet.

* Änderungen im Spielplan vorbehalten.

Weitere Informationen zum Turnier und zum Ticketverkauf unter: https://hamburgopenatp500.com/