Bitpanda Hamburg Open: Vorjahressieger Flavio Cobolli auch 2026 am Start

Die Bitpanda Hamburg Open 2026 können sich auf die Rückkehr ihres Champions freuen: Titelverteidiger Flavio Cobolli wird auch in diesem Jahr am Rothenbaum aufschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 15:42 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli kommt wieder nach Hamburg

Der 23-jährige Italiener, aktuell die Nummer 13 der Weltrangliste, blickt auf ein herausragendes Jahr 2025 zurück, in dem er gleich zwei Turniersiege feiern konnte – darunter auch seinen bislang größten Karriereerfolg in Hamburg. Im Finale setzte sich Cobolli damals eindrucksvoll in zwei Sätzen gegen den favorisierten Andrey Rublev durch und begeisterte die Fans mit seinem variablen Sandplatzspiel. Einen weiteren Titel holte er im vergangenen Jahr in

Bukarest.

Auch 2026 hat Cobolli bereits seine starke Form unter Beweis gestellt und das ATP-500-Turnier in Acapulco gewonnen. Besonders auf Sand fühlt sich der

Italiener wohl – beste Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Titelverteidigung am Rothenbaum.

Turnierdirektor Enric Molina Mur freut sich über die Rückkehr des Champions:„Flavio hat im vergangenen Jahr ein unglaubliches Turnier gespielt und sich mit seinem Titelgewinn in die Herzen der Hamburger Fans gespielt. Dass er als Titelverteidiger zurückkehrt, ist ein starkes Signal für die Qualität unseres Turniers. Mit seiner aktuellen Form und dem jüngsten Turniersieg in Acapulco gehört er definitiv zu den Spielern, die man auf dem Zettel haben muss.“

Auch Alexander Zverev wieder dabei

Cobolli selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine Rückkehr: „Hamburg war ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere. Der Titel am Rothenbaum bedeutet mir sehr viel. Ich habe mich dort vom ersten Tag an wohlgefühlt und die Atmosphäre war unglaublich. Ich freue mich riesig, wiederzukommen und alles daranzusetzen, meinen Titel zu verteidigen.“

Neben Cobolli haben auch bereits mehrere deutsche Spieler ihre Teilnahme zugesagt, darunter Jan-Lennard Struff und Nachwuchstalent Justin Engel. Zudem wird auch der Weltranglistendritte Alexander Zverev in seiner Heimatstadt antreten und den Titel ins Visier nehmen. Internationale Konkurrenz erhält er unter anderem vom Kanadier Félix Auger-Aliassime, der wie im Vorjahr ebenfalls in Hamburg aufschlagen wird.

Übrigens: Das Turnier setzt mit einem neuen Highlight einen besonderen Akzent: Am Montag, den 18. Mai, findet erstmals der „German Tennis Day“

statt. An diesem Tag wird auch Alexander Zverev voraussichtlich ins Turniergeschehen eingreifen – ebenso wie weitere deutsche Spieler, darunter Struff und Engel.

In den kommenden Wochen und Monaten können sich die Tennisfans auf die Bekanntgabe weiterer Topspieler für die Bitpanda Hamburg Open freuen. Das traditionsreiche Sandplatzturnier zählt zu den bedeutendsten ATP-500-Events weltweit und wird 2026 bereits zum dritten Mal von Tennium organisiert. Der Vorverkauf an der Hallerstraße hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich unter:

https://www.ticket-onlineshop.com/ols/hamburgopenatp500/