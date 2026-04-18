Bitpanda Hamburg Open 2026: Alle Infos zum Spektakel am Rothenbaum

Vom 16. bis zum 23. Mai 2026 trifft sich am Hamburger Rothenbaum wieder die Tennis-Weltelite, inklusive Alexander Zverev. Neu im Programm ist der “German Tennis Day”. Hier bekommt Ihr alle Infos zu den Bitpanda Hamburg Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 22:23 Uhr

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© Getty Images Am Hamburger Rothenbaum gibt es im Mai wieder Weltklassetennis zu sehen

Wer spielt bei den Bitpanda Hamburg Open 2026?

Der Fokus liegt wie immer klar auf den deutschen Spielern. Alexander Zverev wird als Nummer eins ins Rennen gehen, auch Jan-Lennard Struff und Justin Engel freuen sich schon auf das letzte große Turnier vor den French Open. Aus internationaler Sicht ist wieder eine starke Beteiligung garantiert: so haben etwa Vorjahres-Champion Flavio Cobolli und Félix Auger-Aliassime bereits ihre Zusage gegeben.

Was ist der “German Tennis Day”?

Der 18. Mai 2026 soll ein ganz besonderer Tag für die deutschen Tennisfans werden. Zum einen weil Alexander Zverev an diesem Tag voraussichtlich in das Turnier einsteigen wird. Und das am besten vor vollen Tribünen mit Zuschauern, die in Schwarz-Rot-Gold gekleidet an den Hamburger Rothenbaum kommen.

Was wird sportlich besonders herausstechen?

Für Jan-Lennard Struff wird es bereits die 18. Teilnahme in Hamburg sein, Aufsteiger Justin Engel kommt derweil zum zweiten Mal zum Zug. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden ja in Runde eins getroffen - mit dem besseren Ende für den Youngster.

Was wird für die Fans sonst noch geboten?

Am 16. Mai 2026 findet der “Opening Day” statt - der perfekte Startschuss in die Hamburger Turnierwoche. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein öffentliches Fan-Event mit Live-Musik, großer Leinwand und spannenden Aktionen rund um das Thema Tennis freuen.

Und wenn es jemand etwas exklusiver mag?

2026 wird erstmals die “Players Sky Lounge” eingeführt. Dort kann man ein exklusives VIP-Erlebnis mit Blick über den Centre Court buchen, mit folgenden Leistungen: Backstage-Touren, Meet & Greets, Talks, Premium-Gastronomie. Die Players Sky Lounge bietet exklusiven Zugang zum Spielerrestaurant und ist der einzige Ort, an dem Gäste das Spiel von ihrem eigenen Tisch aus mit privilegierter Aussicht genießen können.

Außerdem gibt es 10% Rabatt für tennisnet-Leser!

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Code: TN-IH5VEY

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Gilt für die Kategorien 1–4 für die Turniertage 16.–20.05.2026

Einlösbar bis 15.05.2026

So funktioniert’s: