ATP Hamburg: Ein neuer Star am Rothenbaum?

Finaltag am Rothenbaum! Bei den Bitpanda Hamburg Open geht mit Andrey Rublev der Titelträger aus 2020 an den Start, Gegner Flavio Cobolli kämpft um seinen zweiten ATP-Tour-Titel überhaupt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.05.2025, 12:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Witters

In Hamburg hat man schon im Vorfeld mit einem italienischen Finalisten gerechnet, letzte Woche dachte man da aber wohl eher an Jannik Sinner. Doch der Weltranglistenerste sagte aufgrund seines Finalinzuges in Rom kurzfristig ab und Flavio Cobolli den nahm den Endspiel seines Landsmannes ein.

Der 23-Jährige Italiener spielt am Rothenbaum um seinen zweiten ATP-Tour-Titel, dabei ist sein erster Turniersieg erst einen guten Monat her. Ebenfalls auf Sand siegte Cobolli bei dem ATP-250-Event in Bukarest.

Das Hamburger Publikum hat der Italiener spätestens bei seiner gestrigen Halbfinalpartie gegen Tomas Etcheverry auf seine Seite gezogen. Auch sonst fühle sich der Italiener pudelwohl in Hamburg, bei der gestrigen Pressekonferenz schwärmte er von dem 500-Turnier in der Hansestadt: „Es ist eines meiner Lieblingsturniere.“

Andrey Rublev nimmt Kurs auf seinen 18. Titel

Beides wichtige Faktoren für das Finalspiel, denn Gegner ist niemand geringeres als Andrey Rublev, der definitiv als Favorit in das Finalspiels gilt. Seine gute Form bestätigte der Titelträger aus 2020 spätestens gegen Felix Auger-Aliassime. Mit einer beeindruckenden Aggressivität und Schnelligkeit fegte der 27-Jährige über seinen kanadischen Gegner hinweg.

Cobolli und Rublev treffen bei dem mit 2,158,560 Euro dotierten Preisgeld zum Ersten Mal aufeinander. Über seinen Finalgegner sagte Rublev gestern: „Er ist ein super Typ, immer lustig, zumindest abseits des Platzes. Ich mag seinen Spielstil, das wird ein toughes Finale, hoffentlich mit einem besseren Ausgang für mich“, – die hanseatischen Fans hätten sicherlich nichts gegen einen Drei-Satz-Krimi einzuwenden.

Heimfavorit Alexander Zverev war bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.

Hier das Einzel-Tableau der Herren