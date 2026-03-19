Zverev, Engel, Struff beim German Tennis Day in Hamburg dabei

Das ATP-Tour-500-Turnier bietet vor allem den deutschen Spielern eine ganz große Bühne. So auch bei der Ausgabe 2026.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 17:19 Uhr

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© Bitpanda Hamburg Open Justin Engel schlägt wieder in Hamburg auf

Das sind tolle Nachrichten für alle deutschen Tennis-Fans bei den Bitpanda Hamburg Open 2026 (16.–23. Mai): Jan-Lennard Struff und Justin Engel haben ihre Teilnahme am diesjährigen Turnier bestätigt. Damit nimmt das Spielerfeld des traditionsreichen ATP-500-Turniers am Hamburger Rothenbaum weiter Gestalt an. Sehr früh hatte schon der Weltranglistenvierte Alexander Zverev seine Zusage für sein Heimturnier gegeben.

Auch Top-Ten-Spieler Félix Auger-Aliassime wird in diesem Jahr wieder in Hamburg aufschlagen. Weitere Weltklasse-Profis werden in Kürze bekannt gegeben. Gleichzeitig setzt das Turnier mit einem neuen Highlight einen besonderen Akzent: Am Montag, den 18. Mai, findet erstmals der „German Tennis Day“ statt. An diesem Tag wird auch Alexander Zverev voraussichtlich ins Turniergeschehen eingreifen – ebenso wie weitere deutsche Spieler, darunter Struff und Engel.*

© Bitpanda Hamburg Open Am 18. Mai gibt es in Hamburg den German Tennis Day

Der German Tennis Day soll die Vielfalt und Stärke des deutschen Tennissports in den Mittelpunkt stellen. Fans sind eingeladen, in deutschen Farben auf die Anlage zu kommen. Vor Ort soll eine besondere schwarz-rot-goldene Atmosphäre entstehen. Dafür sind etliche Aktionen auf der Anlage geplant.

Erfahrung trifft auf neue Generation

Mit Struff kehrt im Mai ein absoluter Publikumsliebling an den Rothenbaum zurück. Der 35-Jährige wird bereits zum 16. Mal beim Hamburger Sandplatzklassiker aufschlagen und gehört seit rund 15 Jahren zur festen Größe auf der ATP-Tour. 2024 krönte er seine Karriere mit dem ersten ATP-Titel in München.

„Ich komme immer wieder sehr gerne nach Hamburg – umso schöner ist es, dass ich in diesem Jahr bereits zum 16. Mal am Rothenbaum spielen darf“, sagt Struff. „Die Atmosphäre auf dem Centre Court ist jedes Jahr etwas Besonderes, und ich verbinde auch persönlich viel mit der Stadt. Ich freue mich sehr auf die Woche.“

Mit Justin Engel ist zudem eines der spannendsten deutschen Nachwuchstalente erneut in Hamburg dabei. Der 18-Jährige sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen, als er in der ersten Runde eben jenen Struff besiegte und sich als einer der kommenden Shootingstars des Turniers präsentierte.

„Ich freue mich enorm, erneut beim größten Turnier in Deutschland spielen zu dürfen“, so Engel. „Das wird eine ganz besondere Woche für mich in Hamburg – ich möchte jeden Moment genießen und auf dem Platz alles geben. Vor heimischem Publikum zu spielen, gibt mir immer noch einmal einen extra Push. Hamburg ist auch deshalb ein besonderer Ort für mich, weil ich hier im letzten Jahr mein erstes Challenger Turnier gewinnen konnte.“

Internationale Aufmerksamkeit erlangte Engel bereits 2024, als er als jüngster Spieler seit Carlos Alcaraz ein Match auf der ATP-Tour gewinnen konnte.