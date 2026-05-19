ATP Hamburg: Justin Engel verliert großen Kampf gegen Ugo Humbert

Justin Engel ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg denkbar knapp an Ugo Humbert gescheitert. Der Lokalmatador verlor mit 3:6, 6:3 und 6:7 (2).

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 18:30 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Justin Engel zuletzt in München

Tolle Vorstellung von Justin Engel am Hamburger Rothenbaum - die letztlich aber nicht belohnt wurde. Gegen den Weltranglisten-34. Ugo Humbert aus Frankreich verlor der 18-Jährige nach einer guten Leistung mit 3:6, 6:3, 6:7 (2:7) und muss weiter auf seinen zweiten Achtelfinaleinzug auf der Tour warten.

Engel fand gegen Humbert nicht gut in die Partie und musste den ersten Satz abgeben. Anschließend fing sich der Nürnberger auf dem Centre Court in Hamburg und lieferte dem hohen Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Im entscheidenden Tiebreak spielte Humbert aber humorlos seine Erfahrung aus und verwandelte nach umkämpften 2:21 Stunden seinen ersten Matchball.

Titelverteidiger Cobolli verliert

Genau vor einem Jahr hatte Engel in Hamburg seinen Durchbruch auf der internationalen Bühne gefeiert, als er als 17-Jähriger den Routinier Jan-Lennard Struff bezwang. Seither ist Engels Aufstieg ein wenig ins Stocken geraten - er ist aktuell die Nummer 190 der Weltrangliste, gegen Humbert kassierte er die sechste Niederlage in Folge auf der Tour.

Zu Beginn des Turniers am Rothenbaum hatte ein anderer deutscher Youngster für positive Schlagzeilen gesorgt. Max Schönhaus (18) kämpfte sich durch die Qualifikation und wurde schließlich am Montag in der ersten Runde erst nach drei umkämpften Sätzen vom erfahrenen Yannick Hanfmann gestoppt.

Zu einer Überraschung kam es am Dienstag im Lager der Favoriten. Der Vorjahressieger Flavio Cobolli musste sich bereits in der ersten Runde geschlagen geben. Er verlor gegen den Peruaner Ignacio Buse mit 2:6, 5:7. In München hatte der Italiener im April noch das Finale erreicht.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg