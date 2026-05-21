ATP Genf: Ruud bestätigt Topform, Bublik und Tien fixieren Halbfinalduell

Casper Ruud hat seine Topform mit dem Halbfinaleinzug in Genf bestätigt. Auch Alexander Bublik und Learner Tien zogen am Donnerstag in die Vorschlussrunde ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 22:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Casper Ruud ist in starker Form

Ist Casper Ruud in dieser Verfassung ein Anwärter auf den French-Open-Titel? Unmittelbar vor Beginn des zweiten Major-Turnier des Jahres befindet sich der Norweger jedenfalls in beneidenswerter Form. Nachdem er zuletzt das Endspiel von Rom erreicht hatte, zog Ruud am Donnerstag beim ATP-250-Turnier in Genf ins Halbfinale ein.

Im Viertelfinale machte der zweifache French-Open-Finalist mit Alexei Poyprin kurzen Prozess und gewann mit 6:4 und 6:3. In der Vorschlussrunde trifft Ruud auf den Argentinier Mariano Navone, der den an Position acht gesetzten Jaume Munar mit 6:2 und 6:2 besiegte.

In der unteren Hälfte erreichte Learner Tien zum ersten Mal ein Tour-Halbfinale auf Sand. Der US-Amerikaner bezwang seinen Landsmann Alex Michelsen mit 6:4, 3:6 und 6:1 und fordert nun Alexander Bublik. Die Nummer zwei des Turniers gewann das letzte Match des Tages gegen Arthur Rinderknech mit 5:7, 6:4 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Genf