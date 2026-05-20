ATP Genf: Learner Tien verabschiedet Stefanos Tsitsipas

Learner Tien hat ein unterhaltsames Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas beim ATP-Tour-250-Turnier in Genf mit 7:6 (4) und 7:6 (2) gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.05.2026, 14:08 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist auch in Genf früh gescheitert

Die Zeiten, da Stefanos Tsitsipas bei einem Sandplatzmatch gegen die meisten Gegner als Favorit auf den Court kommt, sind längst vorbei. Und geht man nach der Setzliste, dann war vor dem Achtelfinale in Genf ja auch Learner Tien als Nummer vier des Events der zu erwartende Gewinner. Und der US-Amerikaner, auf der roten Asche im Vergleich zu Tsitsipas immer noch ein Novize, gewann auch mit 7:6 (4) und 7:6 (2).

Damit geht es für Stefanos Tsitsipas also erst wieder im Stade Roland-Garros weiter. Dort hat er 2021 schon mal das Finale erreicht, lag gegen Novak Djokovic auch mit 2:0-Sätzen in Front - und verlor es dann dennoch.

Bester Auftritt von Tsitsipas in Madrid

Viel Selbstvertrauen wird der Grieche nicht mit an den Bois de Boulogne bringen: In Monte-Carlo, dem einzigen 1000er, das Tsitsipas in seiner Karriere bislang gewinnen konnte, setzte es ein Erstrunden-Aus gegen Francisco Cerundolo. Danach lief es bei der Premiere in München auch nicht besser, Fabian Marozsan erwies sich in Runde eins als zu stark.

Das beste Turnier auf Sand war noch jenes in Madrid. In der Caja Magica gewann Stefanos Tsitsipas tatsächlich mal drei Matches nacheinander. Das Aus kam im Achtelfinale nach einem wahren Tiebreak-Thriller gegen Casper Ruud. In Rom dagegen: more of the same. Da setzte es gegen Tomas Machac nämlich eine Auftaktpleite. In Genf konnte Tsitsipas wenigstens sein erstes Match gegen Giovanni Mpetshi Perricard gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Genf

