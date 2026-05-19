ATP Genf: Ruud schüttelt Finalniederlage von Rom ab

Casper Ruud war nur 48 Stunden nach seiner Finalniederlage in Rom gegen Jannik Sinner beim ATP 250-Turnier in Genf wieder am Start ... und gewann.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 19:55 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud ist auch in Genf gut drauf.

Der Norweger behielt gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 6:3 und 7:5 die Oberhand und zog somit in die zweite Runde ein. Dort trifft Ruud auf den Belgier Raphael Collignon, der Adrian Mannarino in zwei Sätzen bezwang.

Ebenfalls in Runde zwei stehen unter anderem Alexei Popyrin und Jaume Munar.

Popyrin kämpfte den französischen Qualifikanten Clement Tabur mit 7:6 (2), 6:7 (5) und 6:4 nieder und bekommt es nun mit dem topgesetzten Taylor Fritz zu tun.

Munar benötigte wiederum nur 75 Minuten, um den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy mit 6:0 und 6:3 abzufertigen. Nächster Gegner des Spaniers ist der Argentinier Francisco Comesana.

Hier das Einzel-Tableau in Genf