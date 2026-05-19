ATP Genf: Wawrinka bekommt Unterstützung von Edel-Fan Monfils

Eine Legende auf dem Court, die andere in der Box: Stan Wawrinka und Gael Monfils haben gestern in Genf fast gemeinsam gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 09:05 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka und Gael Monfils bei ihrem bislang letzten Treffen in Wimbledon 2024

Stan Wawrinka ist offiziell im Jahr 2002 in den Berufsstand des Tennisprofis eingetreten, Gael Monfils zwei Jahre später. Beide sind auf ihre Art und Weise zu Legenden geworden, Wawrinka nicht zuletzt durch den Gewinn von drei Grand-Slam-Turnieren. Und sowohl für den Schwyzer wie auch für den Franzosen geht mit dem Ende dieser Saison auch die Karriere zu Ende.

Erstaunlich, dass sich Wawrinka und Monfils in über 20 gemeinsamen Jahren auf der ATP-Tour nur sieben Mal begegnet sind.Erstmals 2007 in New Haven, zuletzt 2024 in Wimbledon. Monfils hat im Head-to-Head die Nase mit 4:3 knapp vorne.

Monfils feuert auch Ehefrau Elina an

Ganz offensichtlich ist zwischen „Stan the Man“ und „La Monf“ aber auch eine starke freundschaftliche Bindung entstanden. Denn beim gestrigen Auftaktsieg von Wawrinka in Genf gegen Raul Brancaccio gab Gael Monfils bis zum Ende den Cheerleader für den Lokalmatador. Wobei das ja auch für Monfils selbst gilt, der seit Jahren in Genf beheimatet ist. Eine Rolle, die Monfils aktuell ja auch anderswo nicht fremd ist: Denn Ehefrau Elina Svitolina spielt eine starke Saison

Die Anfeuerungen waren bekanntlich erfolgreich, Stan Wawrinka konnte sich im Tiebreak des dritten Satzes gegen den Lucky Loser aus Italien durchsetzen. Damit hat er sich ein Treffen mit Alex Michelsen erspielt, in dem er sicherlich nicht chancenlos ist. Gael Monfils ist in Genf derweil nicht am Start. Seinen nächsten großen Auftritt gibt es in Roland-Garros. Dort, wo Stan Wawrinka 2015 im Endspiel gegen Novak Djokovic triumphieren konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Genf

