ATP Genf: Wawrinka sagt nach Tiebreak-Krimi leise "Adieu" - Letzter Auftritt in Genf

Stan Wawrinka hat sein letztes Match beim Heimturnier in Genf mit 6:7, 6:7 gegen Alex Michelsen verloren.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 20.05.2026, 21:43 Uhr

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© Getty Images Stan "the Man" Wawrinka schlägt ein letztes Mal in Genf auf

In der ersten Runde hatte sich der Schweizer Altmeister Stan Wawrinka noch in drei Sätzen gegen den Italiener Raul Brancaccio durchgebissen. Im Achtelfinale wartete mit Alex Michelsen allerdings ein deutlich explosiverer Gegner. Der Amerikaner bekam allerdings sofort zu spüren, dass Wawrinka sich vor heimischem Publikum nicht kampflos verabschieden wollte.

Vor allem beim Aufschlag präsentierte sich der Schweizer stark. Als Michelsen beim Stand von 5:4 zum ersten Satz servierte, schlug Wawrinka direkt zurück und holte sich das Rebreak zum 5:5. Der Satz musste ins Tiebreak, wo wenige Punkte den Unterschied machten – mit dem besseren Ende für Michelsen.

Michelsen übersteht Wawrinkas Druckphase

Auch im zweiten Durchgang blieb das Match eng. Diesmal gelang Wawrinka sogar das erste Break zum 3:1. Doch die Führung hielt nicht lange. Michelsen konterte sofort und nahm dem Schweizer den Aufschlag direkt wieder ab.

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch ohne größere Schwächen auf beiden Seiten. Wawrinka suchte immer wieder die Initiative mit seiner Rückhand, Michelsen hielt vor allem mit Tempo dagegen. Wieder ging es ins Tiebreak – und erneut behielt der Amerikaner die Nerven.

Emotionaler Abschied vor heimischem Publikum

Nach dem Match gehörte die Bühne aber Stan Wawrinka. Michelsen hielt sich bewusst zurück und ließ dem dreifachen Grand-Slam-Sieger den Moment mit den Fans. Das Genfer Publikum verabschiedete seinen Publikumsliebling mit Standing Ovations.

Damit endete Wawrinkas Auftritt in Genf. Einen letzten emotionalen Auftritt auf Schweizer Boden wird es aber noch geben: Im Herbst will der Routinier bei den Swiss Indoors Basel seine Laufbahn endgültig ausklingen lassen.

Für Alex Michelsen geht die Reise indes weiter. Im Viertelfinale kommt es nun zum rein amerikanischen Duell mit Learner Tien, der zuvor Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier genommen hatte.

Hier das Einzeltableau der Herren in Genf