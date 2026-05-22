ATP Genf: Tien und Navone ziehen ins Finale ein

Learner Tien und Mariano Navone werden am Samstag das Endspiel des ATP 250-Turniers in Genf bestreiten. Während Navone Casper Ruud mit 7:5 und 6:2 bezwang, gewann Tien gegen Alexander Bublik mit 6:1, 4:6 und 7:6 (4).

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 17:57 Uhr

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© Getty Images Learner Tien steht in Genf im Finale.

Der 20-jährige US-Amerikaner verzeichnete gegen den Kasachen einen Start nach Maß und benötigte gerade einmal 17 (!) Minuten, um den ersten Satz mit 6:1 einzutüten.

Zu Beginn des zweiten Satzes sammelte sich Bublik dann und ging seinerseits rasch mit einem Break 3:0 in Führung. Tien gelang zwar ein Rebreak, mit einem weiteren Break sicherte sich die Nummer zwei der Turniers jedoch den Satzausgleich.

Im Entscheidungssatz ging es in den Tiebreak. Dort lag Tien rasch 6:1 in Führung, Bublik konnte jedoch die ersten 4 Matchbälle allesamt abwehren - ehe Tien den fünften (bei Service Bubliks) doch noch nutzte.

Navone bezwingt Ruud

Im ersten Halbfinale hatte am Freitag bereits Mariano Navone etwas überraschend den dreifachen Genf-Champion Casper Ruud bezwungen. Der 25-jährige Argentinier behielt gegen den Norweger im Duell zweier Sandplatz-Spezialisten mit 7:5 und 6:2 die Oberhand.

Navone hat heuer bereits den Titel in Bukarest geholt - natürlich ebenfalls auf Sand.

Hier das Einzel-Tableau in Genf