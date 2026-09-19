Alexander Zverev für US-Open-Sieg geehrt

US-Open-Sieger Alexander Zverev ist in Halle für seinen Triumph bei den US Open geehrt worden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 19:29 Uhr

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Im Rahmen der zweiten Qualifikationsrunde des Davis Cup im westfälischen Halle würdigten der neue Sportstaatsminister Ronald Rauhe und der DTB-Präsident Dietloff von Arnim den zweiten Grand-Slam-Titel des Hamburgers.

"Ich glaube, du hast uns allen in Deutschland bewiesen, dass es sich lohnt, groß zu träumen", sagte Rauhe auf dem Center Court in Richtung Zverev und fügte an: "Ein großes Dankeschön, dass wir dich als Vorbild in Deutschland haben dürfen."

Von Arnim, der Zverev einen Scheck für seine Diabetes-Stiftung überreichte, würdigte ihn als "besten deutschen Einzelsportler" und lobte den 29-Jährigen für sein eingehaltenes Versprechen, trotz seines vollen Terminkalenders beim Davis Cup dabei zu sein.

Zverev reagierte gerührt und wandte sich direkt ans Publikum in Halle: "Es war eine Wahnsinnsreise die letzten Jahre. Hier zu stehen und mit euch Grand-Slam-Siege zu feiern, bedeutet mir sehr viel."

Für die DTB-Auswahl von Kapitän Michael Kohlmann wird Zverev auch am Sonntag vertreten sein. Nachdem der Hamburger am Samstag seine Partie gegen Matej Dodig gewann, Daniel Altmaier jedoch daran anschließend Dino Prizmic unterlag, steht es zwischen Deutschland und Kroatien 1:1.