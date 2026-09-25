Laver Cup: Ruud bringt Team Europa mit Sieg gegen Cerundolo in Führung

In einem hartumkämpften Auftakt-Match mit intensiven Grundlinien-Rallyes besiegte der dreimalige Grand-Slam-Finalist Casper Ruud aus Norwegen den Argentinier Francisco Cerundolo nach Satzrückstand in drei Durchgängen und sorgte dadurch für die 1:0-Führung der europäischen Auswahl gegen das Team Welt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 16:41 Uhr

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© Getty Images Mit einem hartumkämpften Comeback-Erfolg im Auftakt-Einzel konnte Casper Ruud den ersten Punkt für das Team Europa einfahren.

Nach dem hochkarätig besetzten Gala-Abend, wo neben den Spielern und Coaches auch Tennis-Legenden wie Rod Laver und Roger Federer zugegen waren, sollte es nun bei der neunten Ausgabe des Team-Wettbewerbs in der Londoner O2-Arena endlich mit der Action auf dem Platz losgehen. Im ersten Einzel, in dem wie bei allen Partien am ersten Tag ein Wertungspunkt ausgespielt wurde, sahen sich der Norweger Casper Ruud für das Europäische Team und der Argentinier Francisco Cerundolo für die Weltauswahl gegenüber.

Trotz intensiver und langer Ballwechsel vom Start weg zeigten beide Spieler souveräne Aufschlagspiele und gestatteten ihrem jeweiligen Gegenüber im Auftakt-Durchgang nicht eine einzige Breakchance. Im entscheidenden Tiebreak konnte sich der 28-jährige Cerundolo mit 5:2 deutlich absetzen und den Satzgewinn sicher eintüten.

Auch im zweiten Akt versuchten beide Spieler weiterhin, mit ihrer dominanten Vorhand zum Zug zu kommen, mussten aber jeweils eine Break-Möglichkeit verstreichen lassen. Im weiteren Verlauf erarbeitete sich der 27-jährige Ruud im neunten Spiel drei weitere, diesmal sogar laufende Chancen, packte diesmal zu und stellte anschließend bei eigenem Service mit einem Aufschlag-Winner den Satzausgleich her.

Auch im entscheidenden Match-Tiebreak demonstrierte Ruud erneut seine Comeback-Qualitäten und kämpfte sich mehrfach von Mini-Break-Rückständen zurück. Beim Stand von 8:8 erzwang der dreifache Grand-Slam-Finalist bei Aufschlag seines Gegners mit einer Netzattacke den ersten Matchball und machte beim folgenden Netzangriff per Smash den Deckel auf den 6:7 (4), 6:4, 10:8-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden.

Nach dem Match kommentierte der zufriedene Sieger: „Ich hatte diesen Sommer nicht so viele Matches, umso schwieriger war es für mich, in diese Partie zu kommen. Aber mit guten Aufschlägen konnte ich mich rausziehen und mit meiner Vorhand immer besser zum Zug kommen. Im Moment bin ich einfach nur glücklich, für das Team Europa vorgelegt zu haben.“

Fortgesetzt wird der Länderkampf direkt mit dem nächsten Einzel zwischen dem Tschechen Jakub Mensik und dem US-Amerikaner Brandon Nakashima.

Hier die Ergebnisse des Laver Cups aus London