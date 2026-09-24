Laver Cup, Tag 1: Alcaraz erst am Abend, Zverev hat frei

Morgen beginnt der Laver Cup in der Londoner O2 Arena. Alexander Zverev muss noch nicht ran, Carlos Alcaraz spielt am Abend im Doppel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.09.2026, 19:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Diese Europäer wollen den Laver Cup 2026 holen

Der erste Tag eines Laver Cups hat immer ein bisschen was Gemütliches an sich, man will ja noch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Schließlich gibt es ja pro Match-Sieg auch nur einen Punkt für Team Europe oder Team World. Andererseits: Was man hat, das hat man. Und so haben die Kapitäne Yannick Noah und Andre Agassi also ihre ersten Entscheidungen getroffen, wie sie in diesem Jahr den Cup holen wollen.

Am Nachmittag treffen zunächst einmal Casper Ruud und Francisco Cerundolo aufeinander. Das ist ein Match, dass man sich gerne im Halbfinale in Madrid auf Sand vorstellen kann, in der Halle von London gehen die beiden nicht als Spezialisten durch. Das gilt schon eher für Jakub Mensik, der mit seinem Aufschlag auf jedem schnelleren Geläuf gefährlich ist. Mensik spielt morgen gegen Brandon Nakashima.

Alcaraz im Doppel mit Bublik

Am Abend gehen Rafael Jodar und Alexander Bublik in die Bütt. Warum Bublik für das Team Welt spielt, ist ein geographisches Rätsel, schließlich haben Daniil Medvedev oder Andrey Rublev ja schon für die europäische Auswahl aufgeschlagen. Und Kasachstan sieht sich sportlich ja auch eher in Europa verankert.

Das unterhaltsamste Math des Eröffnungstages könnte dann das letzte werden. Denn da steigt Carlos Alcaraz gemeinsam mit Jakub Mensik im Doppel ein. Die beiden treffen auf Bublik und Taylor Fritz. Das heißt aber auch: Alexander Zverev wird frühestens am Samstag auf Punktejagd gehen. Und dann gibt es ja schon zwei für jeden Sieg.