Laver Cup, Tag 2: Heute mit Alcaraz und Zverev im Einzel

Mit einer 3:1-Führung geht das europäische Team in den zweiten Tag der neunten Auflage des Laver Cups. Dabei bekommen die Zuschauer heute in der Londoner O2-Arena die ersten Auftritte von Carlos Alcaraz und Alexander Zverev im Einzel geboten, zudem beschließt der US-Open-Sieger im Doppel an der Seite von Casper Ruud.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 08:53 Uhr

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© Getty Images Nachdem Carlos Alcaraz und Alexander Zverev gestern bei den Einzeln nur Zuschauer waren, greifen beide am zweiten Tag des Laver Cups diesbezüglich ein.

Auch wenn am ersten Tag des Laver Cups nur ein Wertungspunkt pro Partie vergeben wird, setzte das europäische Team mit den gewonnenen Einzeln von Casper Ruud und Rafael Jodar, sowie dem erfolgreichen Doppel von Carlos Alcaraz und Jakub Mensik schon mal einen kleinen Fingerzeig, dass der Titel nach dem vorjährigen Triumph der Weltauswahl diesmal wieder in Europa verbleiben soll. Lediglich Brandon Nakashima konnte das Team World auf die Anzeigetafel bringen.

Somit bläst die Weltauswahl um Team-Kapitän Andre Agassi am zweiten Tag, an dem es pro Begegnung zwei Wertungspunkte zu verdienen gibt, zur Aufholjagd. Doch auch Yannick Noah schöpft für das Team Europa heute aus dem Vollen, um den Vorsprung zu behaupten bzw. im besten Falle weiter auszubauen.

Eröffnet wird der Spieltag ab 14 Uhr MESZ mit dem Einzel zwischen dem French Open-Finalisten Flavio Cobolli und dem US-Youngster Learner Tien, bevor der US-Open-Champion Alexander Zverev die Tagschicht gegen den Australier Alex de Minaur beendet. In der Night-Session ab 20 Uhr MESZ wird erst der Spanier Carlos Alcaraz vom US-Amerikaner Taylor Fritz herausgefordert, ehe DTB-Spieler Zverev an der Seite des Norwegers Casper Ruud im Doppel den Tag gegen den Kasachen Alexander Bublik und Brandon Nakashima aus den USA beschließt.

Hier die Ergebnisse des Laver Cups 2026 aus London