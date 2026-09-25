Laver Cup: Alcaraz und Mensik machen Europas Traumstart perfekt

Team Europe beendet den ersten Tag des Laver Cups in London mit einer 3:1-Führung. Carlos Alcaraz und Jakub Mensik holen im abschließenden Doppel den dritten Punkt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 00:02 Uhr

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Carlos Alcaraz stand gegen Ben Shelton bis 3:33 Uhr auf dem Platz

Carlos Alcaraz hat seinen ersten Auftritt beim diesjährigen Laver Cup erfolgreich absolviert. Gemeinsam mit Jakub Mensik setzte sich der spanische Superstar im abschließenden Doppel des ersten Tages gegen Alexander Bublik und Taylor Fritz nach 1:28 Stunden mit 6:4, 6:4 durch. Damit baute Team Europe seine Führung in der Londoner O2 Arena zum Abschluss des Freitags auf 3:1 aus.

Begonnen hatte der Tag ebenfalls mit einem europäischen Erfolg. Casper Ruud setzte sich in einer engen Partie über drei Sätze gegen Francisco Cerundolo durch und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Team World schlug allerdings umgehend zurück: Brandon Nakashima behielt gegen Mensik in einem ebenfalls umkämpften Dreisatzmatch die Oberhand und sorgte zwischenzeitlich für den 1:1-Ausgleich.

Am Samstag um zwei Punkte

Danach gehörte der Abend den Europäern. Rafael Jodar ließ Bublik beim 6:2, 6:3 kaum zur Entfaltung kommen und brachte Team Europe wieder nach vorne. Im Doppel folgte schließlich Punkt Nummer drei. Für Mensik war es zugleich die perfekte Antwort auf seine Niederlage vom Nachmittag – und Alcaraz erledigte bei seinem ersten Einsatz des Wochenendes gemeinsam mit dem starken Tschechen seinen Teil zum gelungenen Auftakt.

Die 3:1-Führung ist allerdings noch lange kein komfortables Polster. Am Samstag geht der Laver Cup in die zweite Runde – und dann steigt der Wert jedes einzelnen Matches. Während ein Sieg am Freitag noch einen Punkt brachte, gibt es am zweiten Turniertag bereits zwei Zähler pro Erfolg. Team World könnte den Rückstand damit entsprechend schnell wieder wettmachen.

Hier die Ergebnisse vom Laver Cup aus London