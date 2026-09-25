Laver Cup: Europa führt - Jodar lässt Bublik keine Chance

Rafael Jodar sorgt beim Laver Cup in London für den zweiten Punkt von Team Europe. Der Spanier lässt Alexander Bublik beim 6:2, 6:3 kaum zur Entfaltung kommen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 22:00 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar bringt Europa beim Laver Cup in Führung

Rafael Jodar hat Team Europe am ersten Tag des Laver Cups in der Londoner O2 Arena wieder in Führung gebracht. Der Spanier setzte sich im dritten Einzel überraschend deutlich mit 6:2, 6:3 gegen Alexander Bublik durch und stellte damit auf 2:1. Zuvor hatte Casper Ruud gegen Francisco Cerundolo gewonnen, während Brandon Nakashima mit seinem Erfolg über Jakub Mensik für Team World ausgeglichen hatte.

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Jodar präsentierte sich von Beginn an hochkonzentriert und kam mit dem langsamen Platz wesentlich besser zurecht. Bublik hatte dagegen Schwierigkeiten, ausreichend Länge in seine Schläge zu bekommen und Jodar damit unter Druck zu setzen. Der Spanier produzierte kaum Fehler, nahm seinem Gegner zum 3:2 erstmals den Aufschlag ab und legte zum 6:2 gleich noch ein zweites Break nach.

Und Jodar ließ zunächst überhaupt nicht locker. Im zweiten Durchgang zog er unwiderstehlich auf 4:0 davon, ehe Bublik doch noch einmal den Hau-drauf-Modus aktivierte. Damit hatte der Kasache kurzfristig Erfolg und kämpfte sich bis auf 3:5 heran. Mehr ließ Jodar allerdings nicht mehr zu und servierte anschließend sicher zum 6:2, 6:3 aus. Damit kann Team Europe mit einer 2:1-Führung ins abschließende Doppel des ersten Tages gehen.

Hier die Ergebnisse vom Laver Cup aus London