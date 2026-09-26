Laver Cup: Learner Tien ringt Flavio Cobolli zum 3:3-Ausgleich nieder

Nach jeweils souveränem Satzgewinn beider Spieler zeigte der US-Amerikaner Learner Tien beim Laver Cup 2026 im Auftakt-Match des zweiten Wettkampftags gegen den Italiener Flavio Cobolli im entscheidenden Match-Tiebreak die besseren Nerven und verschaffte dadurch dem Team World den 3:3-Ausgleich.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 16:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit seinem nervenstarken Erfolg gegen Flavio Cobolli im entscheidenden Match-Tiebreak besorgte Learner Tien beim Laver Cup für das Team World den 3:3-Ausgleich..

Im ersten Einzel des zweiten Wettkampftags beim Laver Cup 2026 sah sich der italienische French-Open-Finalist Flavio Cobolli auf Seiten der europäischen Auswahl dem US-Amerikaner Learner Tien gegenüber, der das Team World repräsentiert.

Dabei agierte der 24-jährige Cobolli zu Beginn zu fehlerhaft, während der 20-jährige Tien sofort zu seinem grundsoliden Spiel fand. Erst nach einem 0:4-Rückstand im ersten Durchgang fand der italienische Davis-Cup-Sieger seinen Rhythmus bei eigenem Service, konnte aber den Rückstand nicht mehr wettmachen.

Doch im zweiten Durchgang fand Cobolli immer mehr Zutrauen in seine Schläge, konnte dabei seine Vorhand immer öfter gewinnbringend einsetzen und seinen Gegner zu deutlich mehr Fehlern zwingen. Nachdem er seinem Gegenüber zweimal in Folge das Service abnehmen konnte, ließ er sich den Satzausgleich nicht mehr nehmen.

Im entscheidenden Match-Tiebreak wechselte das Momentum mehrfach. Erst erspielte sich Tien eine 3:0-Führung, ließ seinen Gegner zwischendurch wieder zum Ausgleich kommen, ehe er sich durch mehrere überpowerte Schläge von Cobolli vorentscheidend absetzen konnte. Zwar versuchte es der Italiener nun auch mit etwas sichereren Schlägen, doch Tien erkämpfte sich den ersten Matchball und fixierte dabei mit einem spektakulären Vorhand-Konterschlag gegen den aufrückenden Cobolli den 6:3, 2:6, 10:7-Erfolg nach 96 Minuten.

Mit dem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg stellte der Linkshänder im Team-Wettbewerb für die Weltauswahl durch die für heute ausgelobten zwei Wettkampfpunkte pro Partie den 3:3-Ausgleich her. Fortgesetzt wird der zweite Wettkampftag nun mit dem Einzel zwischen dem US-Open-Sieger Alexander Zverev und dem Australier Alex de Minaur.

Hier die Ergebnisse des Laver Cups 2026