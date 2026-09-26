Laver Cup: De Minaur knackt Zverev nach abgewehrtem Matchball im Match-Tiebreak

Nach einem Traumstart im ersten Durchgang musste sich der Hamburger Alexander Zverev im zweiten Einzel des Tages beim Laver Cup in London gegen den immer stärker werdenden Australier Alex de Minaur immer heftiger zur Wehr setzen und musste sich nach vergebenem Matchball im Matchtiebreak noch zum erstmaligen 3:5-Rückstand für das europäische Team geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 18:52 Uhr

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© Getty Images Nach glatt verlorenem ersten Durchgang steigerte sich Alex de Minaur gegen Alexander Zverev und konnte nach abgewehrtem Matchball im Match-Tiebrteak noch triumphieren.

Eine harte Nuss hatte Alexander Zverev beim Laver Cup 2026 in London im zweiten Einzel des zweiten Wettkampftages mit Alex de Minaur zu knacken, schließlich konnte der Australier bislang all seine drei Einzel in diesem Wettbewerb für sich entscheiden und im letzten Jahr sogar den Hamburger in zwei Sätzen besiegen. Doch Hoffnung durfte der deutsche Davis-Cup-Spieler aus der Bilanz von 8:3 im direkten Vergleich ziehen.

Und so knüpfte der frisch gebackene US-Open-Champion nach einem ersten etwas umkämpfteren Aufschlagspiel mit seinen druckvollen Schlägen an seine Form der letzten Wochen an, konnte seinem 27-jährigen Gegner zweimal in Folge das Aufschlagspiel abnehmen und servierte den ersten Durchgang ohne zugelassene Breakchance sicher nach Hause.

Auch im zweiten Akt hielt der 29-jährige Zverev weiterhin an seiner offensiven Ausrichtung fest. Doch de Minaur erhöhte nun deutlich das Risiko, konnte nach dem verlorenen ersten Aufschlagspiel gleich mit dem direkten Re-Break kontern und seinerseits mit spielerischen Highlights glänzen. Im siebten Spiel erarbeitete sich Zverev drei laufende Break-Möglichkeiten und packte mit einer erfolgreichen Netzattacke bei der dritten Chance zu. Doch als er beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn servierte, warf „Demon“ noch einmal alles in die Waagschale, schaffte die Rückkehr in den Satz und im weiteren Verlauf den Einzug in den Tiebreak. Dort agierte Zverev anfangs zu hastig und sah sich schnell mit 0:4 im Rückstand. Zwar kämpfte sich der Weltranglisten-2. noch einmal heran, musste aber seinen Gegner bei dessen drittem Satzball gewähren lassen.

Auch im entscheidenden Match-Tiebreak demonstrierte de Minaur erneut seine Comeback-Qualitäten. Nach einer schnellen 3:0-Führung durch zwei Mini-Breaks in Folge für Zverev kämpfte sich der australische Davis-Cup-Spieler zurück. Doch auch Zverev hielt weiterhin bravourös dagegen, verschaffte sich mit einem Aufschlag-Winner den ersten Matchball, vergab diesen aber mit einem zu passiv gespielten Vorhand-Chip neben die Seitenlinie. Per Smash nach einer Netzattacke holte sich de Minaur seinerseits die erste Chance und nutzte diesen nach einem spektakulären Konter auf einen zu passiv gespielten Überkopfball von Zverev zum finalen 2:6, 7:6 (5), 11:9-Erfolg nach zwei Stunden Spielzeit.

Mit den zwei Punkten, die am heutigen Tag für die Matches vergeben werden, sorgte der Weltranglisten-9. nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den Tien-Erfolg für die erstmalige 5:3-Führung für das Team Welt. Fortgesetzt wird der Team-Wettbewerb mit dem letzten Einzel des Tages ab 20 Uhr MESZ in der Nightsession zwischen dem Spanier Carlos Alcaraz und Taylor Fritz aus den USA, gefolgt vom Doppel Zverev/Ruud gegen Bublik/Nakashima.

Hier die Ergebnisse des Laver Cups 2026 aus London