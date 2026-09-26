Laver Cup: Alcaraz wehrt Matchbälle ab, gleicht für Europa aus

Carlos Alcaraz hat mit einem 6:3, 4:6 und 13:11 gegen Taylor Fritz für das 5:5 beim Laver Cup 2026 in London gesorgt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 22:20 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz hat die O2 Arena zum Kochen gebracht

Alcaraz legte gleich fulminant los, nahm Fritz dessen erstes Aufschlagspiel ab. Der US-Amerikaner konterte zum 3:3, danach war Durchgang eins aber eine klare Angelegenheit für den Spanier. Der allerdings im zweiten Akt kurz nicht aufpasste - und Fritz nutzte die Chance, ging mit einem Break in Führung. Und das verteidigte Fritz bis zum 6:4 - obwohl Alcaraz einige Chancen auf ein Comeback hatte.

Ein Tiebreak bis zehn musste also die Entscheidung bringen. Da erwischte Alcaraz den besseren Start nach einem wunderbaren Stopp wurden die Seiten erstmals bei 5:1 gewechselt. Aber Taylor Fritz gab sich nicht geschlagen, kam wieder auf 6:6 heran. Bei 8:7 hatte Alcaraz zwei Aufschläge zur Disposition, mit dem ersten holte er sich zwei Matchbälle. Aber Fritz blieb stabil, wehrte beide Chancen ab. Und hatte nach einem Rückhandfehler von Alcaraz plötzlich selbst einen Matchball. Den Alcaraz mit einem Ass parierte.

Zverev unterliegt de Minaur

Bei der zweiten Chance riskierte Alcaraz viel - und worde belohnt. Wenige Augenblicke später stand der Publikumsliebling als Sieger fest.

Am Nachmittag hatten Team World ja beide Einzel gewonnen: Zunächst besiegte Learner Tien Flavio Cobolli, danach musste sich Alexander Zverev nach Führung noch Alex de Minaur geschlagen geben. Beide Partien gewann das Team von Andre Agassi übrigens im Match-Tiebreak.

Zverev wird ja am heutigen Samstag noch zum Einsatz kommen. Der US-Open-Champion spielt gemeinsam mit Casper Ruud gegen Brandon Nakashima und Alexander Bublik.