Laver Cup: Europa zieht mit Doppel-Sieg auf 10:5 davon

Team Europe erwischt im Doppel keinen guten Start, dreht die Partie aber noch. Flavio Cobolli und Jakub Mensik erhöhen gegen Alex de Minaur und Taylor Fritz auf 10:5.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2026, 15:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Europa geht an Tag 3 nach dem Doppel mit 10:5 in Front

Team Europe ist zu Beginn des entscheidenden dritten Tages des Laver Cups in London ein großer Schritt in Richtung Gesamtsieg gelungen. Flavio Cobolli und Jakub Mensik bezwangen Alex de Minaur und Taylor Fritz mit 7:5, 6:3 und bauten die europäische Führung damit von 7:5 auf 10:5 aus. Da am Sonntag jeder Sieg drei Punkte wert ist, fehlen Europa nun noch drei Zähler zum Triumph.

Dabei erwischte Team World in der O2 Arena den wesentlich besseren Start und ging mit einem frühen Break 2:0 in Führung. Cobolli und Mensik fanden allerdings zunehmend besser in die Partie, holten den Rückstand auf und schlugen schließlich genau im richtigen Moment zu: Mit dem entscheidenden Break zum 7:5 ging der erste Satz doch noch nach Europa. Auch die Zahlen unterstrichen den knappen Vorteil: Das europäische Duo produzierte mehr Winner und gewann insgesamt auch mehr Punkte.

Im zweiten Durchgang übernahmen Cobolli und Mensik endgültig das Kommando. Ein blitzsauberes Break zu Null zum 3:1 brachte die Vorentscheidung, danach ließen sich die beiden den Vorsprung nicht mehr nehmen und machten das 7:5, 6:3 perfekt. Weiter geht es nun mit Alexander Zverev gegen Learner Tien. Danach sind noch Carlos Alcaraz gegen Alex de Minaur sowie – falls notwendig – Rafael Jodar gegen Taylor Fritz angesetzt.

Hier die Ergebnisse vom Laver Cup aus London