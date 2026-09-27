Laver Cup: Alle wollen Carlos Alcaraz als Poster im Schlafzimmer

Carlos Alcaraz ist der Posterboy des Tennissports. Das bestätigen auch seine Kollegen beim Laver Cup.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 18:44 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz nimmt Überalls die Massen mit

Veranstaltungen wie der Laver Cup in London sind neuerdings ja immer auch Festtage für die Social-Media-Abteilungen der beteiligten Parteien. Dass die Schnipsel bei Instagram bestenfalls einen kleinen Ausschnitt der „Wirklichkeit“ wiedergeben, ist hoffentlich jedem klar. Aber ein paar interessante Informationen bekommt man ja doch mit.

Etwa, dass sich Alexander Zverev der Frisurgestaltung von Carlos Alcaraz angenommen hat. Oder dass sich Andre Agassi durch die Laute beim Aufschlag des Spaniers bei einem Interview gestört gefühlt hat. Das Gefühl ist aber: Carlos Alcaraz ist die bestimmende Figur an diesem Wochenende.

Da passt folgende kleine Umfrage gut ins Bild. Das Thema? Einige der Teilnehmer in London wurden gefragt, welchen aktuell aktiven Spieler sie sich als heute erst 14-Jährige als Poster in ihr Schlafzimmer hängen würden. Die Antworten? Gingen mit einer Ausnahme in Richtung „Carlitos“. Sascha Zverev meinte etwa, dass jeder Fan Carlos liebe, da würde er natürlich auch Alcaraz nehmen. Wie auch Learner Tien oder Casper Ruud.

Andy Roddick, beim Laver Cup nur als Podcaster zu Gast, ging noch einen Schritt weiter: Egal, ob als 14-Jähriger oder 44-Jähriger, es würde immer Carlos Alcaraz sein. Was auch für John McEnroe gilt. Der aber brachte immerhin auch einen anderen, wiewohl schon zurückgetretenen Profi ins Siel: Roger Federer.

Der einzige, der sich nicht für Carlos Alcaraz entschieden hat - war Alcaraz selbst. Der nannte nach längeren Nachdenkphase Novak Djokovic. Auch keine schlechte Wahl.