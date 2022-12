Nick Kyrgios gegen Tennis Australia - Das ist Brutalität!

Der Umstand, dass Ashleigh Barty mit der Newcombe Medaille 2022 ausgezeichnet wurde, ist bei Nick Kyrgios nicht gut angekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 10:17 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist mit seinem Verband nicht glücklich

Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man festhält: Die fünfte Newcombe Medaille für Ashleigh Barty wird auch die letzte für die im März 2022 zurückgetretene Australian-Open-Siegerin bleiben. Es sei denn, Barty spürt noch einmal Lust auf professionelles Tennis und fügt ihren bislang drei Major-Siegen einen weiteren hinzu.

Geht es nach Nick Kyrgios, dann war Barty aber schon in diesem Jahr nicht würdig, die von Tennis Australia vergebene Auszeichnung zu erhalten. Denn schließlich habe er, Kyrgios, ja über das Jahr gesehen mehr Titel gewonnen als Barty (Einzel und Doppel kombiniert), mehr Matches sowieso. Letzteres ist angesichts des Umstandes, dass Barty nur einen Monat lang Turniertennis gespielt hat, auch nicht weiter verwunderlich.

Kyrgios schießt gegen Barty und Tennis Australia

Aber gut: Kyrgios liegt mit seinem Verband ohnehin im Clinch, auf ein Antreten bei der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga hat er gestenreich verzichtet. Obwohl Kyrgios zu jener Zeit eigentlich in Europa war, nämlich bei den ATP Finals in Turin. Jetzt fühlt sich Kyrgios also von Tennis Australia nicht ausreichend gewürdigt, wie er in seiner Instagram-Story klar machte.

© Instagram/Nick Kyrgios Eigentlich ist es Nick ja egal, aber ...

Da beklagt Kyrgios, dass ihm kein Respekt entgegengebracht werde. Um im nächsten Atemzug gleich festzuhalten, dass ihm genau das eigentlich komplett egal ist. Ja, was denn nun?

Ashleigh Barty jedenfalls hat sich über die neuerliche Auszeichnung gefreut. „Ich stehe hier voller Stolz, weil ich weiß, dass ich jede Unze, die ich diesem wunderschönen Sport geben konnte, erfüllt habe. Und ich habe so viel mehr zurückbekommen, als ich mir jemals erträumen hätte können.“