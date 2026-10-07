Novak Djokovic: Turin in Aussicht, Los Angeles im Blick

Novak Djokovic hat sich nach kritischen letzten Wochen wieder gefangen - und nun auch wieder gute Chancen, sich für die ATP Finals zu qualifizieren. Auch sein fernes Ziel, die Olympischen Spiele 2028, hat er noch im Hinterkopf.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 21:16 Uhr

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© Getty Images

Der Blick in die Top Ten der Weltrangliste war in den vergangenen Wochen ein ungewohnter: Kein Novak Djokovic war hier mehr notiert.

Dank seines Turniersiegs in Peking ist dies jedoch nur vorübergehend der Fall. Bereits am kommenden Montag wieder der Djoker wieder offiziell zu den zehn besten Spielern gehören. Im Live-Ranking stellt Djokovic aktuell die Nummer 8.

Was auch bedeutet: Djokovic ist damit wieder in guter Position für eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin. Im aktuellen “Race” ist er zwar nur auf Platz 9 notiert, allerdings hat Jannik Sinner ja bereits seine Saison beendet.

Was macht Djokovics Gesundheit?

ATP Finals schön und gut: Für den 39-Jährigen werden sie keine allerhöchste Priorität haben. Sein Gesundheitszustand, der ihm in dieser Saison zu schaffen machte, ist nach wie vor fraglich; auch in Peking hatte Djokovic immer wieder sichtlich zu kämpfen. Gegen Alexander Zverev. Gegen Daniil Medvedev - der ihn mehrfach nachäffte.

Djokovic: Karriereende erst 2028?

Sein Tennis allerdings ist da. Das weiß auch Djokovic selbst. “Wenn ich gesund bin und mich körperlich gut fühle, habe ich mehrfach gezeigt, dass ich die besten Spieler der Welt schlagen kann”, hatte er bereits nach seinem Finaleinzug gesagt. “Mein Spiel und meine Einstellung bereiten mir keine bedenken.” Dies sei einzig sein Gesundheitszustand und die Wurzel dieses Übels. Tiefer ging er aber erneut nicht auf das Thema ein. Und stellte auch eine Karriereverlängerung in Aussicht. “Wenn sich das alles klärt, was hoffentlich der Fall ist, gibt es keinen Grund, warum ich nicht bis zu den Olympischen Spielen 2028 spielen könnte.”

Djokovic hatte mehrfach eine Karriereende im Rahmen der Spiele in Los Angeles in Aussicht gestellt.

2024 hatte er sich in Paris die Olympische Goldmedaille im Einzel gesichert - und damit seinen letzten noch fehlenden großen Titel geholt.