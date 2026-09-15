Erstmals seit 24 Jahren: Kein Mitglied der "Big3" in den Top Ten der Weltrangliste

In dieser Woche fiel Novak Djokovic aus den Top Ten der ATP-Weltrangliste. Das ist historisch, denn damit ist erstmals seit 24 Jahren kein Novak Djokovic, Roger Federer oder Rafael Nadal unter den besten zehn Spielern der Welt vertreten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 11:17 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic ist seit dieser Woche kein Mitglied der Top Ten in der Weltrangliste mehr.

Als Roger Federer im Oktober 2002 nach kurzer Unterbrechung in die Top Ten der ATP-Weltrangliste zurückkehrte, startete eine unfassbare Serie von fast 24 Jahren, die in dieser Woche ein Ende gefunden hat. Denn mit der Veröffentlichung des ATP Rankings nach den diesjährigen US Open verabschiedete sich Novak Djokovic aus dem Top Ten. Damit steht erstmals seit genanntem Zeitraum kein Mitglied der Big3 unter den besten zehn Spielern der Welt.

Djokovic belegt in dieser Woche Platz 12 und wird damit selbst erstmals seit dem 16. Juli 2018 nicht mehr als Mitglied der Top Ten geführt. Angeführt wurde die Rangliste vor etwas mehr als acht Jahren vom dritten der großen Drei, nämlich Rafael Nadal. Auf Rang zwei stand in der Woche Roger Federer. Was jedoch viel bemerkenswerter ist: auf dem dritten Platz war zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Alexander Zverev zu finden, der einige Wochen zuvor in Madrid seinen dritten Masters-Titel gewinnen konnte.

Djokovic, Federer und Nadal prägten das Spiel

In den letzten Jahren war es natürlich Novak Djokovic ganz allein, der diesen langen Lauf von über zwei Dekaden in den Top Ten aufrecht erhalten konnte. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen, auch bzw. vor allem bei den US Open und dem US-Hardcourtswing, ist allerdings fraglich, ob der Serbe mit nun 39 Jahren nochmal unter die zehn besten Tennisspieler der Welt vorrücken kann.

Aber unabhängig davon ist nun der 24-jährige Streak vorbei und damit geht ein weiterer kleiner letzter Teil der besonderen Dominanz, die Djokovic, Federer und Nadal gemeinsam und doch auch vor allem gegeneinander prägten.

Auch wenn Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als inoffizielle Nachfolger der drei Dominatoren angesehen werden, so ist doch fraglich, ob die beiden Ausnahmespieler einen ähnlich langen Zeitraum prägen können. Carlos Alcaraz ist nun schon seit April 2022 in den Top Ten, Sinner folgte ein Jahr Später. Da liegen noch einige Jahre vor den beiden größten Kontrahenten von Alexander Zverev.