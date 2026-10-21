Nun also doch! Verletzte Swiatek beendet Saison vorzeitig

Nach der Absage ihres Starts beim WTA-500-Turnier in Ningbo hat Iga Swiatek mit ihrer Oberschenkel-Verletzung endgültig die Reißleine gezogen. Wie die Polin in einem Instagram-Post bekannt gab, wird sie bis zum Saisonende kein Turnier mehr bestreiten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 13:36 Uhr

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© Getty Images Aufgrund ihrer Oberschenkel-Verletzung muss Iga Swiatek ihre Spielzeit vorzeitig beenden.

Das war fast zu befürchten! Nachdem Iga Swiatek aufgrund ihrer im Match gegen ihre Landsfrau Maja Chwalinska in Wuhan zugezogenen Verletzung im linken Oberschenkel bereits den Start beim WTA-500-Event in Ningbo absagen musste und dadurch die direkte Qualifikation für die WTA Finals in Indian Wells endgültig verpasste, verkündete sie nun im sozialen Netzwerk Instagram ihr endgültiges Saisonaus.

Damit setzte die Polin einen Schlussstrich unter eine für sie schwierige Saison: „Dies war eine der anspruchsvollsten Saisons meiner Karriere – mit zahlreichen Herausforderungen, Veränderungen und wertvollen Lektionen. Ich habe mich dazu entschlossen, meine Saison hier zu beenden. Das bedeutet, dass ich in diesem Jahr an keinem weiteren Turnier mehr teilnehmen werde. Ich spüre, dass ich eine Auszeit brauche, um mich zu erholen und meinem Körper die nötige Regeneration zu gönnen,“

Dennoch blickt die sechsfache Grand-Slam-Siegerin auch aus positive Aspekte in dieser Spielzeit zurück: „Ich bin besonders stolz auf die Arbeit, die wir in der zweiten Jahreshälfte geleistet haben, und auf die Fortschritte, die damit einhergingen. Das gibt mir viel Zuversicht für das, was vor mir liegt. Wie immer werde ich mit viel Leidenschaft und Motivation zurückkehren, um mich weiter zu verbessern.“

Kostyuk und Jovic aktuell als Alternates für die WTA Finals

Für die anstehenden WTA Finals wäre für die 25-jährige Swiatek eh nur noch ein Spot als Alternate in Frage gekommen. Mit dem Rückzug der ehemaligen Weltranglistenersten bekleiden nun aktuell die Ukrainerin Marta Kostyuk, die nur im Falle der Turniersiege bei den 500er-Events in Ningbo und Tokio noch den Direktplatz der Tschechin Karolina Muchova übernehmen kann, und die US-amerikanische Teenagerin Iva Jovic.