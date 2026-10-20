Trauer um WTA-Mitbegründerin Penny Moor

Penelope „Penny“ Moor ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Die ehemalige britische Tennisspielerin gehörte 1973 zu den Gründungsmitgliedern der WTA und setzte sich zeitlebens für den Tennissport ein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 19:39 Uhr

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© Getty Images WTA-Mitbegründerin Penelope Moor ist im Alter von 75 Jahren verstorben

Die Tenniswelt hat eine ihrer Pionierinnen verloren. Penelope „Penny“ Moor ist am 8. Oktober im Alter von 75 Jahren verstorben, wie die WTA am vergangenen Samstag bekannt gab. Die ehemalige britische Tennisspielerin starb in ihrem Zuhause in der englischen Grafschaft Devon im Beisein enger Freunde. Moor gehörte zu jener Generation von Spielerinnen, die Anfang der 1970er-Jahre entscheidend dazu beitrug, den professionellen Damentennissport auf eigene Beine zu stellen.

Zugang zum Tennissport ermöglicht

Bereits 1972 war die Britin auf Einladung von Gladys Heldman auf der Virginia-Slims-Tour angetreten, aus der später die WTA hervorging. Am 21. Juni 1973 war Moor schließlich bei jener historischen Versammlung im Londoner Gloucester Hotel dabei, bei der unter der Führung von Billie Jean King die Women’s Tennis Association gegründet wurde. Auch sportlich konnte sie Erfolge vorweisen: Noch im selben Jahr erreichte sie die dritte Runde von Wimbledon, später schaffte sie den Sprung unter die besten 100 der Weltrangliste. Eine Knieverletzung bremste ihre Karriere allerdings frühzeitig aus. Nach ihrem Rücktritt 1980 blieb sie dem Tennis als Trainerin und durch ihr Engagement für gemeinnützige Organisationen verbunden.

Mit bewegenden Worten verabschiedete sich Billie Jean King von ihrer langjährigen Weggefährtin. „Ilana und ich sind traurig über den Tod von Penny Moor, die nicht nur zu den besten britischen Spielerinnen gehörte, sondern auch zu jenen mutigen Frauen, die bei der Gründung der WTA im Gloucester Hotel dabei waren“, erklärte die Tennislegende. Moor habe mit ihrem Einsatz für die Elena Baltacha Foundation und die WTA Foundation vielen Menschen den Zugang zum Tennissport ermöglicht. „Wir werden sie vermissen und sie immer in liebevoller Erinnerung behalten.“