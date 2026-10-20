WTA Ningbo: Bencic profitiert, Paolini mit furiosem Schlussspurt

Belinda Bencic ist erfolgreich in das WTA-500-Turnier in Ningbo gestartet. Dabei profitierte die Schweizer Olympiasiegerin nach gewonnenem ersten Durchgang von der Aufgabe der ehemaligen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Ebenfalls ins Achtelfinale spielte sich die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini, die mit einem gewaltigen Schlussspurt den Satzverlust gegen Anhelina Kalinina verhindern konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 14:07 Uhr

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© Getty Images Bei ihrem Auftakt-Erfolg in Ningbo profitierte Belinda Bencic nach gewonnenem ersten Satz von der Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko.

Olympiasiegerin gegen ehemalige Grand-Slam-Siegerin lautete das Line-Up in der Auftaktrunde des WTA-500er-Events im chinesischen Ningbo bei der Partie zwischen Belinda Bencic und Jelena Ostapenko. Dabei agierte die ehemalige French-Open-Championesse Ostapenko erwartungsgemäß mit hohem Tempo und Risiko. Doch die 29-jährige Bencic fand mit ihrem variablen Spiel immer wieder gute Lösungen und konnte den ersten Durchgang mit 6:3 zu ihren Gunsten entscheiden.

Im dritten Spiel des zweiten Satzes marschierte die gleichaltrige Ostapenko beim Stand von 1:1, 0:30 ans Netz, forderte beim Schiedsrichter den Physio an, signalisierte aber gleichzeitig ihrer Gegnerin, dass sie das Match aus körperlichen Gründen nicht mehr fortführen könnte. Somit zieht Bencic durch den 6:3, 1:1-Aufgabe-Sieg ins Achtelfinale ein, wo sie entweder auf die Ukrainerin Daria Snigur, die aufgrund der Absage der Wuhan-Siegerin Maja Chwalinska als Lucky Loserin nachrutschte, oder auf die polnische Qualifikantin Katarzyna Kawa treffen wird.

Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten erlebte die Italienerin Jasmine Paolini. Gegen die Ukrainerein Anhelina Kalinina dominierte die zweifache Grand-Slam-Finalistin den ersten Durchgang mit ihrem sicheren Spiel, lag aber im zweiten Satz mit 0:5 im Hintertreffen. Dennoch wollte sich die 30-jährige Paolini nicht auf einen dritten Satz verlassen, warf noch einmal alles in den Ring und fixierte mit sieben in Folge gewonnenen Spielen den 6:2, 7:5-Erfolg nach 1:41 Stunden. Im Achtelfinale bekommt es die aktuelle Nr. 35 der Welt mit der an Nr. 4 gesetzten US-Amerikanerin Iva Jovic zu tun, die mit einem Freilos in das Turnier startete.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo