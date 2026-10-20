WTA: Qinwen Zheng beendet ihre Saison nach Peking-Triumph

Nach ihrem bislang größten Erfolg auf der WTA-Tour ist für Qinwen Zheng vorzeitig Schluss. Die chinesische Olympiasiegerin kämpft weiterhin mit Schulterproblemen und verzichtet 2026 auf weitere Turniere.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 08:15 Uhr

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© Getty Images Qinwen Zheng hat ihre Saison 2026 beendet - die Schulterprobleme sind noch immer nicht ausgeheilt

Gerade erst hatte Qinwen Zheng ihren bislang größten Titel auf der WTA-Tour gefeiert, nun muss die Chinesin auch schon einen vorzeitigen Schlussstrich unter ihre Saison ziehen. Mit ihrem Triumph beim WTA-1000-Turnier in Peking am 11. Oktober schrieb die 24-Jährige Tennisgeschichte: Als erste Spielerin ihres Landes gewann sie die China Open. Es sollte allerdings gleichzeitig ihr letzter Auftritt in diesem Jahr gewesen sein. Nach ihren Absagen für Wuhan und Osaka hat Zheng nun auch ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Hongkong zurückgezogen.

Fit für die Final-Verteidigung

Grund dafür sind anhaltende Beschwerden an der rechten Schulter. Bereits nach ihrem Rückzug aus Wuhan hatte die Olympiasiegerin von Paris 2024 erklärt, dass die vergangenen Wochen deutliche Spuren hinterlassen hätten. „Seit meiner Rückkehr nach der Verletzung habe ich in den vergangenen eineinhalb Monaten mit den US Open, dem Billie Jean King Cup und den China Open mehrere anspruchsvolle Turniere bestritten. Mein Körper ist nach dieser Serie intensiver Matches sehr erschöpft“, ließ Zheng damals in einer Stellungnahme wissen.

Damit endet eine Saison, in der die Chinesin nach ihrer Verletzungspause noch einmal eindrucksvoll aufzeigen konnte. Vor allem der Heimsieg in Peking dürfte Zheng trotz des unerfreulichen Abschlusses in bester Erinnerung bleiben. Nun steht allerdings die vollständige Genesung im Vordergrund, damit die ehemalige Australian-Open-Finalistin rechtzeitig zur Saison 2027 wieder angreifen kann. Ein konkreter Zeitpunkt für ihre Rückkehr ist bislang nicht bekannt.