Paris Masters: Novak Djokovic nach Auftaktsieg - "Nicht schlecht für einen alten Mann"

Novak Djokovic hat sich beim Paris Masters mit Mühe in die zweite Runde gekämpft - wirkte im Anschluss aber zufrieden. Einen Altersrekord hat er auch aufgestellt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 21:31 Uhr

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Novak Djokovic

Djokovic lag dabei bereits mit Satz und Break zurück, fand dann aber noch rechtzeitig zurück ins Match. 6:7(5), 7:5, 6:1 hieß es am Ende für den 24-fachen Majorchamp gegen Valentin Vacherot, der zuletzt erst in Basel gesiegt hatte.

Für Djokovic ein wichtiger Erfolg, auch weil er noch um eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin kämpft. Dafür muss mindestens das Halbfinale her.

Er habe anderthalb Sätze lang große Probleme gehabt, Vacherots Aufschlag zu lesen, gab Djokovic im Anschluss zu, “und selbst wenn ich richtig geraten habe, kam er mit mächtig Tempo an”. Beide Akteure mussten dabei im zweiten Durchgang eine Verletzungspause nehmen. „Der dritte Satz war wirklich gut, aber körperlich sehr anstrengend, mit vielen langen Ballwechseln", so Djokovic, der hier aber quasi fehlerlos agierte.

“Ich bin immer noch dabei, halte durch und gebe weiterhin alles, was ich kann, um in den entscheidenden Momenten mein bestes Niveau zu erreichen”, sagte er weiter.

Djokovic überholt Jimmy Connors

Djokovic hat sich durch seinen Erfolg auch einen weiteren kleinen Altersrekord erspielt. Beim Turnier in Paris ist er nun der älteste Akteur, der je ein Match gewann. Jimmy Connors war 39 Jahre und 56 Tage, als ihm das im Jahr 1991 gelang; Djokovic ist 39 Jahre und 164 Tage. “Nicht schlecht für einen alten Mann, was?", freute er sich entsprechend nach dem Erfolg.

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihm indes nicht: Bereits heute geht es ums Achtelfinale, gegen den Australier Rinky Hijikata.

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