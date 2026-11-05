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Paris Masters: Ruud zu stark für Jan-Lennard Struff

Casper Ruud hat sein Achtelfinale gegen Jan-Lennard Struff gewonnen - 6:3, 6:3 hieß es nach knapp mehr als einer Stunde Spielzeit.

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 22:09 Uhr

Casper Ruud
Casper Ruud

“Struffi” durfte dabei erstmals in diesem Jahr auf dem Hauptplatz in Paris ran, nachdem das Match zwischen Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini aufgrund einer Verletzung des Italieners ausgefallen war. 

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Ein Einspielen auf dem großen Court war für den Warsteiner nicht mehr möglich gewesen, zu lange hatte das Match von Luca van Assche zuvor gedauert, wie Struff nach seinem Aus im Gespräch mit Sky erklärte. Das aber sei nicht der Grund für die Niederlage gewesen. Vielmehr habe Ruud extrem gut gespielt und viele Returns ins Spiel gebracht. “Er hat sehr viel richtig gemacht heute. Im Endeffekt war ich chancenlos”, gab er sich als fairer Verlierer. 

Ruud selbst war hochzufrieden, zumal er sich gegen Struff immer schwer getan habe in der Vergangenheit. “Ich bin sehr froh, er hatte in den vergangenen Wochen tolle Ergebnisse.”

Struff hatte zuletzt im Finale von Brüssel gestanden und in Wien das Halbfinale erreicht. Auch in Paris hatte er zwei starke Matches hingelegt. 

Ruud trifft am Freitag auf Nuno Borges

Zum Einzel-Draw in Paris

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zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 22:09 Uhr

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