Porsche Tennis Grand Prix: Andreeva und Noskova kommen 2027 nach Stuttgart

Die Grand-Slam-Siegerinnen Mirra Andreeva und Linda Noskova stehen als erste Topstars für den Porsche Tennis Grand Prix 2027 fest. Das Traditionsturnier findet vom 10. bis 18. April in der Stuttgarter Porsche-Arena statt. Bei der Weihnachtsaktion vom 1. bis 24. Dezember erhalten Tennisfans zehn Prozent Ermäßigung auf ausgewählte Tribünentickets.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 19:11 Uhr

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© Porsche Tennis Grand Prix Mirra Andreeva wird 2027 beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart aufschlagen

Für Mirra Andreeva markiert das Jahr 2026 einen bedeutenden Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere: Bei den French Open gewann die 19-Jährige erstmals einen Grand-Slam-Titel und feierte damit ihren bislang größten sportlichen Erfolg. Zudem siegte die aktuelle Nummer 2 der Welt in dieser Saison die Turniere in Adelaide und Linz sowie jüngst die WTA Finals, das Jahresabschlussturnier der acht erfolgreichsten Spielerinnen der Saison. In Madrid und Peking erreichte sie das Finale, beim Porsche Tennis Grand Prix zog sie ins Halbfinale ein.



Auch Linda Noskova holte 2026 den ersten Grand-Slam-Erfolg ihrer Karriere. Mit ihrem Triumph in Wimbledon sicherte sich die 22-jährige Tschechin den prestigeträchtigsten Titel im Tennis. Die Siebte der Weltrangliste gewann in diesem Jahr außerdem das Turnier in Berlin und erreichte bei den WTA Finals die Vorschlussrunde. Beim Porsche Tennis Grand Prix stand sie im Viertelfinale.



„Mit Mirra und Linda haben zwei der erfolgreichsten Spielerinnen der vergangenen Saison früh für den Porsche Tennis Grand Prix im April gemeldet. Das freut uns sehr und zeigt, welchen Stellenwert unser Turnier bei den Spielerinnen hat“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Unsere Zuschauer dürfen sich schon jetzt auf Weltklassetennis in der Porsche-Arena freuen. Unser Ziel ist es, ihnen auch 2027 wieder ein außergewöhnlich starkes Teilnehmerfeld zu präsentieren.“

Weihnachtsaktion mit zehn Prozent Nachlass auf Tribünentickets

Im Rahmen der traditionellen Weihnachtsaktion erhalten Tennisfans vom 1. bis 24. Dezember zehn Prozent Nachlass auf Tribünenkarten für die Turniertage Montag bis Donnerstag. Diese und weitere Tickets sind auf der Turnierwebsite www.porsche-tennis.de sowie bei Easy Ticket (www.easyticket.de, Telefon 0711/2 55 55 55) erhältlich. Ein besonderes Tenniserlebnis bieten die VIP-Tickets: Besucherinnen und Besucher erleben die Topspielerinnen aus nächster Nähe am Centre-Court und haben Zugang zu exklusiven Lounges mit einem umfassenden Hospitality-Angebot. Alle Informationen zu VIP-Tickets, individuellen Gruppenbuchungen und VIP-Logen gibt es unter vip@perfectmatch.de.