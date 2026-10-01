Früh zuschlagen lohnt sich: Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix 2027 sind ab sofort erhältlich

Ab heute läuft der Vorverkauf für den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, bei dem tennisnet seit vielen Jahren Medienpartner ist. Wer bis zum 18. Oktober bucht, spart zehn Prozent.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 11:16 Uhr

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© Porsche Tennis Grand Prix 2026 holte Elena Rybakina in Stuttgart den Titel

Draußen wird es herbstlich, in Stuttgart denkt man schon an den Frühling. Genauer gesagt an den April 2027, wenn in der Porsche-Arena wieder die Weltelite des Damentennis aufschlägt. Vom 10. bis 18. April geht dort die 49. Auflage des Porsche Tennis Grand Prix über die Bühne.

Tickets für das Event sind ab sofort auf der Turnierwebsite www.porsche-tennis.com sowie bei Easy Ticket Service( www.easyticket.de , Telefon 0711/2 55 55 55) zu erwerben. Rasch zuschlagen lohnt sich: Im Rahmen der Frühbucheraktion gibt es bis zum 18. Oktober zehn Prozent Nachlass auf Tribünenkarten in allen vier Kategorien. Auch VIP-Tickets sind bereits erhältlich.

Starkes Teilnehmerfeld garantiert

In dieser Saison waren mit Elena Rybakina, Iga Swiatek und Coco Gauff drei Spielerinnen aus den Top vier der Welt am Start, insgesamt schlugen in Stuttgart sechs Top-Ten-Spielerinnen auf. Den Titel sowie den Hauptpreis – ein 911 Carrera S Cabriolet – sicherte sich Rybakina, die damit den Grundstein für ihren Sprung an die Weltranglistenspitze legte.

“Es ist so ein tolles Turnier, ich möchte jedes Jahr wiederkommen. Wir Spielerinnen genießen die Zeit in Stuttgart", sagte Rybakina nach ihrem Triumph in diesem Jahr. Insgesamt strömten im April mehr als 34.000 Zuschauer zum Turnier, an vier Tagen war die Porsche-Arena restlos ausverkauft.