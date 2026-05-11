Porsche Kids Day: Tennis erleben, Selbstvertrauen gewinnen

Beim Porsche Kids Day der Porsche Jugendförderung „Turbo für Talente“ mit dem Deutschen Tennis Bund erlebten vom Stuttgarter Verein IN VIA betreute Mädchen einen eindrucksvollen Tag beim Porsche Tennis Grand Prix. Ein Rückblick.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 12:32 Uhr

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© Porsche

Auf den Mini-Courts im Village des Traditionsturniers war schon am Morgen viel los. Vor der Finalrunde des traditionellen Porsche Mini Tennis Grand Prix hatten dreizehn Mädchen von IN VIA, dem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit, viel Spaß auf den Kleinfeldplätzen. Unterstützt wurden sie dabei vom Deutschen Tennis Bund, für den die Damen-Bundetrainerin Jasmin Wöhr sowie die beiden Porsche-Talent-Team-Spielerinnen Eva Bennemann und Julia Stusek das unterhaltsame Training durchführten.

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Stusek und Bennemann geben Training

Anfangs noch etwas schüchtern und verhalten, trauten sich die Kids mit jedem Ball, der übers Netz ging, etwas mehr zu. „Es hat eine Weile gedauert, doch dann fühlten sie sich immer wohler“, sagte Eva Bennemann, eine der hoffnungsvollen Nachwuchsspielerinnen, die im Porsche Talent Team auf dem Weg zu einer Profikarriere begleitet werden. „Man konnte richtig sehen, wie sie mit jedem Treffer immer selbstbewusster wurden. Sie hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß.“ Julia Stusek betonte, wie interessant und zuweilen auch emotional die Begegnung mit den Mädchen gewesen sei. „Im Gegensatz zu uns, die wir nicht zuletzt durch unseren Sport viele Privilegien genießen, stehen diese Mädchen nicht auf der Sonnenseite des Lebens“, sagte sie. „Trotzdem strahlten sie eine große Freude aus und zeigten uns mit vielen Gesten, wie dankbar sie sind, diesen Tag mit uns erleben zu dürfen. Das war sehr bewegend.“

IN VIA ist der Katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Träger mehrerer sozialer Einrichtungen. Seine Jugendmigrationsdienste begleiten zugewanderte Mädchen und junge Frauen beim Integrationsprozess in Deutschland. „Wir fördern Empowerment und Teilhabe“, sagt Sylvia Karlev, Leiterin des Bereichs Jugendsozialarbeit. „Die Einladung von Porsche zu dieser tollen Veranstaltung ist eine wunderbare Gelegenheit für die Mädchen, mit Supertalenten wie Eva und Julia Tennis auszuprobieren. Dafür sind wir sehr dankbar. Sie hatten bisher noch keine Berührung mit diesem Sport, waren aber schon nach kurzer Zeit begeistert und sehr engagiert bei der Sache.“

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Zuschauen bei den Profis

Nach dem Training mit dem Porsche Talent Team, bei dem zur Freude der Mädchen auch die Porsche-Maskottchen Tom Targa und Tina Turbo sowie die Sportliche Leiterin des Porsche Tennis Grand Prix, Anke Huber, vorbeischauten, erhielten sie und ihre Betreuerinnen eine Führung durch die Anlage des Porsche Tennis Grand Prix. Danach konnten sie durch das Village mit seinen vielen Ständen und Mitmachaktionen schlendern. Höhepunkt ihres Besuchs war das Halbfinalmatch zwischen Elina Svitolina und Karolina Muchova, das sie von der Tribüne der Porsche-Arena aus verfolgten. Auf diesen Programmpunkt freute sich Sylvia Karlev schon am Morgen ganz besonders: „Nach ihren ersten Kontakten mit Schläger und Ball wird es für die Mädchen sicherlich besonders interessant sein, wie die Profis damit umgehen.“

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Kindern und Jugendlichen mit Herausforderungen soll der Zugang zum Sport erleichtert werden

Im Rahmen von „Talente Hand in Hand“ vermittelt Porsche mit dem Porsche Kids Day gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern grundlegende Werte wie Teamgeist, Fairness, Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein. Der Aktionstag gehört zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Dabei soll Kindern und Jugendlichen mit gesundheitlichen oder sozialen Herausforderungen der Zugang zum Sport erleichtert werden. Gleichzeitig werden Nachwuchstalente der Partnervereine für sozial-ökologische Themen sensibilisiert.