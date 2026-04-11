Porsche Tennis Grand Prix: Wie tickt Eva Bennemann?

Eva Bennemann geht beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 (ab 11. April) dank einer Wildcard für die Qualifikation an den Start. Sie trifft hier am Samstag im zweiten Match ab 11 Uhr auf die US-Amerikanerin Alycia Parks. Bei uns stellt sie sich vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 21:32 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Eva Bennemann, Sonja Zhenikhova

Eva Bennemann (18 Jahre) machte 2025 auf sich aufmerksam, als sie beim Juniorinnenturnier der French Open an der Seite von Sonja Zhenikhova den Doppeltitel holte. Auf ITF-Ebene gelangen ihr zudem drei Turniersiege bei den Erwachsenen - im November gewann sie dabei sogar das W75-Turnier in Petingen, bei dem sie unter anderem Top-100-Spielerin Elena Gabriela Ruse schlug. Bennemann steht aktuell auf Rang 335 im WTA-Ranking und ist eine Spielerin aus dem Porsche Talent Team.

Ich komme aus:

Dortmund und lebe auch in Dortmund - wenn ich nicht auf Turnieren unterwegs bin. Geboren bin ich in Schwerte.

In Sachen Schule:

Habe ich im letzten Jahr habe ich mein Abitur am Goethe-Gymnasium in Dortmund gemacht.

Mit Tennis habe ich begonnen:

Als ich 5 Jahre alt war - weil meine älteren Brüder Felix und Konstantin auch gespielt haben, ebenso meine Eltern.

Eine Profilaufbahn einzuschlagen:

Habe ich entschieden, als ich mit 16 Jahren mehr ITF-Jugendturniere gespielt habe und immer besser geworden bin. Das Abitur wollte ich vorher aber noch abschließen.

© Porsche Eva Bennemann

Mein Ziel ist es:

Mich in allen Bereichen immer weiter zu verbessern und das Beste aus meinen Fähigkeiten herauszuholen.

Mein Vorbild:

War schon immer Rafael Nadal, besonders wegen seiner mentalen Stärke und seinem Kampfgeist. Wenn ich ihn treffen könnte, dann würde ich ihn fragen, welchen Rat er mir geben kann, auch diesen unglaublichen Kampfgeist zu jeder Zeit zu zeigen und besonders so ruhig und entschlossen nach außen hin zu wirken. Aber es ist auch sehr beeindruckend, die Spielerinnen hier beim Porsche Tennis Grand Prix zu sehen, wie Coco Gauff, Elena Rybakina oder Iga Swiatek, und ihnen beim Training, im Match oder im Gym zuzuschauen.

Mein Motto im Spiel:

Nie aufgeben und um jeden Punkt kämpfen! Ich glaube, das hat mich auch in gewisser Weise hierhin gebracht. Weiter versuche ich stets aggressiv zu spielen und mutig zu bleiben.

Wenn ich mich selbst beschreiben müsste:

Würde ich mich als zielstrebig und als Familienmensch sehen.

Und wenn andere es tun müssten:

Würden sie mich vermutlich auch als ruhig und freundlich beschreiben.

Auf dem Tennisplatz:

Kämpfe ich um jeden Punkt, bin aber trotzdem eher ruhig.

Meine Freizeit:

Verbringe ich gern mit meiner Familie, meinen beiden Brüdern, meinen beiden Hunden - und gehe als BVB-Fan auch gern ins Fußballstadion.

Wenn ich mir ein Turnier aussuchen darf, das ich mal gewinnen würde:

Wären es die French Open. Dort habe ich letztes Jahr direkt nach meinem Abitur im Doppel das Junior-Event gewonnen. Es war eine ganz besondere Woche, die ich nie vergessen werde! Und seit ich Rafael Nadal als Kind beobachtet habe, ist das Turnier auch ein Traum von mir.

Als ich von der Quali-Wildcard für den Porsche Tennis Grand Prix erfahren habe:

Habe ich mich sehr gefreut - auch weil ich dieses Turnier früher oft im TV geschaut und mitgefiebert habe. Jetzt hier spielen zu können ist auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung geht.

Indoor-Sand ist:

Etwas ganz besonderes, weil er ein bisschen schneller ist als Outdoor-Sand, aber gleichzeitig mehr Spin annimmt als Hartcourts. Ein Turnier auf Indoor-Sand ist eher selten, deshalb ist es ungewohnt, Matches indoor auf Sand zu spielen. Aber ich fühle mich nach den ersten Trainingseinheiten schon sehr wohl.

Mit dem Porsche Tennis Grand Prix:

Verbinde ich vor allem, die besten Tennisspielerinnen im Damentennis live in Deutschland zu sehen - und nun auch in dem Turnier wie sie zu spielen.

Auf das Stuttgarter Tennispublikum freue ich mich:

Weil es immer etwas Besonderes ist, zu Hause in Deutschland zu spielen. Dazu kommt, dass ich ab diesem Sommer für den TEC Waldau Bundesliga spiele und hoffentlich ein paar bekannte Gesichter sehe.