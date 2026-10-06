Red Bull BassLine: Grigor Dimitrov gibt sich erneut die Ehre

Publikumsliebling Grigor Dimitrov ergänzt das Teilnehmerfeld bei Red Bull BassLine in Wien.

von PM/red.

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 16:39 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA pictures Grigor Dimitrov kennt sich in Wien bestens aus

Grigor Dimitrov wird heuer bei den Erste Bank Open aufschlagen. Die Fans müssen allerdings nicht bis zum Beginn des Hauptbewerbs am Montag, 26. Oktober, auf den Bulgaren warten: Dimitrov ist bereits am Freitag, 23. Oktober, bei Red Bull BassLine dabei. Beim spektakulären Kick-off der Erste Bank Open trifft Weltklasse-Tennis auf DJ-Sounds, Entertainment und ein rasantes Tie-Break-Format.

Für Dimitrov ist es nicht der erste Auftritt bei Red Bull BassLine. Bereits 2022 begeisterte er die Fans bei dem innovativen Tennisformat in Wien. Nach Siegen gegen Filip Misolic und Andrey Rublev zog er damals ins Finale ein, in dem er sich erst Karen Khachanov geschlagen geben musste. Nun nimmt der Bulgare einen neuen Anlauf. Dabei trifft er unter anderem auf den tschechischen French-Open-Halbfinalisten Jakub Menšík und Spaniens Shootingstar Daniel Mérida. Insgesamt werden sechs ATP-Spieler bei Red Bull BassLine aufschlagen und den Centre Court der Wiener Stadthalle für einen Abend in eine Mischung aus Tennisarena und Club verwandeln.

Zusätzliche Spannung verspricht die neue Regel „Domi’s Double“: Jeder Spieler kann einmal pro Match mit einem Handzeichen in Richtung Dominic Thiem den nächsten Ballwechsel zum Zwei-Punkte-Highlight machen. Die beiden Punkte gehen allerdings unabhängig davon, wer die Regel aktiviert hat, an den Gewinner des Ballwechsels – Chance und Risiko liegen damit besonders nahe beieinander.

Ein Publikumsliebling mit besonderem Spielgefühl

Dimitrov zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Spielern der ATP-Tour. Mit seinem variablen Spiel, seiner eleganten einhändigen Rückhand und seinem besonderen Ballgefühl hat sich der Bulgare weltweit eine große Fangemeinde erspielt.

In seiner Karriere gewann er bisher neun ATP-Titel. Sein erfolgreichstes Jahr erlebte er 2017, als er zunächst beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati triumphierte und sich später auch zum Champion der ATP Finals krönte. In derselben Saison erreichte er mit Platz drei seine bisher beste Position in der Weltrangliste. Zudem stand Dimitrov bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US Open jeweils im Halbfinale.

Auch in Wien konnte er bereits mehrfach überzeugen. Sein bisher bestes Ergebnis bei den Erste Bank Open erreichte er 2022 mit dem Einzug ins Halbfinale. 2026 ist er per Wildcard dabei.