Saisonstart 2027 bereits geplant! Alexandra Eala beginnt in Neuseeland

Die Asienreise von Alexandra Eala war trotz der großen Beliebtheit sportlich eher eine zum Vergessen. Doch die Philippin schaut bereits auf das kommende Jahr und hat einen konkreten Plan für den Saisonstart 2027.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 21:12 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala startet 2027 in Auckland in die Saison.

Das Jahr 2026 hatte für Alexandra Eala einige gute Momente übrig. In Washington gewann die 21-Jährige ihren ersten Titel auf der WTA Tour. In der Weltrangliste schob sich die Philippinin bis in die Top 20 hervor. Zum Start der Saison im Januar belegte Eala noch Rang 53. Es ist also ein klarer Fortschritt zu erkennen, dieser soll im kommenden Jahr nun vor allem bei den großen Events passieren.

Und Alexandra Eala hat bereits entschieden, wie sie den Saisonstart dafür angehen wird. Die Jahrespremiere feiert die medial gefragte Eala beim WTA-Turnier in Auckland. Von Neuseeland aus soll es dann direkt zu den Australien Open gehen, wo es in dieser Saison trotz eines 6:0 im ersten Satz eine Erstrundenpleite gegen Alicya Parks setzte. Es war die erste Hauptfeldteilnahme von Eala in Melbourne.

Eala mit erstem Tourtitel

So richtig startete der neue asiatische Topstar dann im Februar durch. Mit dem Viertelfinale beim WTA-1000er-Turnier in Dubai. Die hohe Aufmerksamkeit, die Alexandra Eala umgibt, scheint der noch an Erfahrung sammelnden Spielerin wenig auszumachen. Zumindest ist das aus dem Titel in Washington zuschließen. Vor dem 500er-Turnier bestritt Eala bereits ihr erstes Endspiel auf der WTA Tour, welches in Eastbourne gegen Maya Joint verloren ging.

Die Beliebtheit von Alexandra Eala in Asien zeigte sich zuletzt auch bei ihren Teilnahmen im Rahmen des Asian Swings. Eala bedankte sich nach den Matches für die breite Unterstützung von den Rängen, auch wenn sportlich wenig zusammenlief. Nur in Ningbo konnte Eala ein Match auf ihrer Asienreise gewinnen. In der zweiten Runde war diese Woche gegen Diana Shnaider das Turnier beendet.

Für Alexandra Eala endet eine intensive und nervenaufreibende Saison. Kein Wunder also, dass einer jungen Spielerin zum Jahresende ein wenig die Puste ausgeht. Ab Januar 2027 soll es dann weiter nach oben gehen. Am liebsten möchte Alexnadra Eala schon im kommenden Jahr um die großen Titel mitspielen.