WTA Guangzhou: Lilli Tagger schlägt Venus Williams klar

Lilli Tagger ist mit einem souveränen 6:2 und 6:2 gegen Venus Williams in die zweite Runde des WTA-Tour-250-Turniers in Guangzhou eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 12:49 Uhr

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© Getty Images Lilli Tagger ist in Guangzhou erfolgreich gestartet

Schön, dass Lilli Tagger nun auch noch einmal die Gelegenheit bekommen hat, gegen die immer noch aktive Legende Venus Williams zu spielen. Noch schöner, dass die junge Österreicherin diese Aufgabe auch gleich mit Bravour und einem ungefährdeten 6:2 und 6:2 gemeistert hat.

Tagger ist in Guangzhou ja an Position vier gesetzt, die nächste Aufgabe dürfte um einiges schwieriger werden als das erste Treffen mit der siebenmaligen Major-Gewinnerin (im Einzel) Williams. Denn nun wartet die polnische Veteranin Magda Linette.

Die Nummer eins des Turniers, Daria Snigur, ist übrigens schon in Runde eins ausgeschieden. Snigur verlor gegen Anna Bondar mit 4:6 und 2:6. Mit Sinja Kraus ist eine weitere Österreicherin im Tableau vertreten, deutsche Starterinnen hat Guangzhou in diesem Jahr nicht zu bieten. Kraus spielt in Runde zwei übrigens gegen Paula Badosa.

Eine Schweizerin ist im Einzel auch noch im rennen, nämlich Jill Teichmann, die das Duell mit Landsfrau Simone Waltert in Runde eins für sich entscheiden konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Guangzhou