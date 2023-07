Wimbledon: Marketa Vondrousova - Kriegt der Coach nun auch sein Tattoo?

Marketa Vondrousova (WTA-Nr. 42) steht nach langer Verletzungszeit im Finale von Wimbledon. Ihre Katze ist nun versorgt, ihr Mann kommt vorbei - nur der Coach zittert.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 18:39 Uhr

Es war eigentlich eine klare Ansage nach dem Halbfinaleinzug. Nein, ihr Mann könne nicht herkommen. Er müsse arbeiten, außerdem müsse die gemeinsame Katze zu Hause versorgt werden.

Das Finale verändert die Sachlage nun. "Er kommt mit meiner Schwester. Wir haben den Katzenaufpasser angeschrieben, er passt auf", sagte sie.

Ein Wimbledonfinale, es ist ja auch nichts Alltägliches. Und für Marketa Vondrousova recht unerwartet.

Dass sie eine hervorragende Tennisspielerin ist, hatte sie schon mehrfach bewiesen, vor allem 2019 bei den French Open, bei denen sie das Finale erreichte (und gegen Ashleigh Barty verlor). Danach: War die Tschechin außer Gefecht gesetzt, immer wieder bereitete das linke Handgelenk Probleme. Zwei Mal wurde sie operiert. Das vergangene Wimbledonturnier verfolgte sie mit Gipsarm als Zuschauerin beim Quali-Turnier in Roehampton, feuerte dort eine Freundin an. Sie selbst musste sechs Monate aussetzen, flog aus den Top 100. "Es ist verrückt, was gerade passiert", sagte sie.

Vondrousova: Auf Rasen lief bislang wenig

Im Viertelfinale gegen Jessica Pegula war fast schon Endstation, 1:4 lag sie zurück, hatte eine Breakchance gegen sich. Und siegte. Im Halbfinale gegen Elina Svitolina ließ sie ein 4:0 im zweiten Satz fast noch vom Schläger. "Ich bin happy, dass ich konzentriert, dass ich bei mir geblieben bin."

Der Finaleinzug kommt auch überraschend, weil auf Rasen bislang nicht viel zusammenlief für die 24-Jährige. Runde 2 war in Wimbledon bislang das Höchste der Gefühle.

Die Tattoos der Tennisprofis

Warum hat Vondrousova keinen Sponsor?

Nun also das Endspiel, und das ohne Kleidungssponsor. Nike hatte den Vertrag nicht verlängert, nachdem er Ende 2022 ausgelaufen war.

Vondrousova ist auf der Tour auch bekannt für ihre vielen Tattoos. Wie viele sie habe? Wisse sie gar nicht. "Für mich ist das auch Kunst", sagte sie.

Kunst, die bald auch ihr Coach auftragen könnte. "Ich habe eine Wette mit ihm", sagte sie lächelnd. "Wenn ich ein Grand-Slam-Turnier gewinne, kriegt er auch eins. Ich hoffe also, dass ich es schaffe."