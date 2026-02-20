WTA Dubai: Svitolina triumphiert im Thriller erneut gegen Gauff

Im Halbfinale des WTA-1000-Turniers in Dubai erfuhr die Ukrainerin Elina Svitolina im Gegensatz zu den Australian Open wesentlich mehr Widerstand durch eine aufopferungsvoll kämpfende Coco Gauff, konnte sich aber in einem mehr als dreistündigen Thriller erneut gegen die US-Amerikanerin behaupten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 20:42 Uhr

© Getty Images Nach der Deklassierung in Australien besiegte die Ukrainerin Elina Svitolina die US-Amerikanerin Coco Gauff diesmal in Doha in einem dreistündigen Thriller.

Nach ihrem berauschenden Zweisatz-Erfolg gegen die Philippinin Alexandra Eala sah sich Coco Gauff im Halbfinale des WTA-1000-Turniers in Dubai Elina Svitolina gegenüber. Dabei sann die US-Amerikanerin auf Revanche, schließlich musste sie gegen die Ukrainerin im Viertelfinale der Australian Open eine empfindliche 1:6, 2:6-Niederlage einstecken.

Und die Rechnung der zweifachen Grand-Slam-Siegerin schien zu Beginn aufzugehen. Mit kraftvollen Schlägen diktierte sie die ersten Spiele und schnappte sich ein frühes Break zur 3:1-Führung. Anschließend fand Svitolina jedoch mehr Zutrauen in ihre druckvollen Schläge, konnte ihre anfängliche Fehlerquote deutlich verringern und mit dem direkten Re-Break zurückschlagen. Beim Stand von 4:4 patzte Gauff bei eigenem Service mit einem vergebenen Überkopfball und zwei Doppelfehlern und musste ihr Aufschlagspiel abgeben. In einem sicheren Service-Game fixierte die 31-jährige Svitolina nach einem Rahmentreffer ihrer Gegnerin den Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit dem Momentum im Rücken blieb Svitolina weiter am Drücker und konnte ihrer 21-jährigen Gegnerin gleich das erste Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt abnehmen. Im weiteren Verlauf erhöhte Gauff das Risiko, suchte immer öfter den erfolgreichen Weg ans Netz und schaffte den 2:2-Gleichstand. Auch von einem neuerlichen Aufschlagverlust ließ sich die Nr. 3 des Turniers nicht verunsichern und konterte mit dem direkten Re-Break. Im weiteren Verlauf hielt Gauff weiter an ihrem mutigen Offensivspiel fest und erspielte sich beim Stand von 6:5 zwei Satzbälle, konnte diese aber nicht verwerten und musste deshalb den Gang in den Tiebreak antreten. Dort entwickelte sich ein absoluter Thriller, in dem Gauff insgesamt vier Matchbälle ihrer Gegnerin abwehren musste, ehe sie ihren insgesamt siebten Satzball zum 15:13 verwerten konnte.

Nachdem beide Spielerinnen zu Beginn des dritten Akts jeweils ihr erstes Aufschlagspiel abgeben mussten, stabilisierten sie sich im weiteren Verlauf bei eigenem Service und boten den Zuschauern weiterhin ein Match auf Augenhöhe. Nachdem Gauff beim Stand von 4:4 den Druck bei Aufschlag ihrer Gegnerin erhöhte, erspielte sie sich zwei Break-Möglichkeiten, konnte diese aber nicht für sich verbuchen. Im Anschluss stand die amtierende French-Open-Siegerin bei eigenem Service wieder auf dem Prüfstand und musste dieses zum finalen 6:4, 6:7 (13), 6:4-Triumph für die Ukrainerin nach mehr als drei Stunden Spielzeit abgeben.

Im Endspiel bekommt es die an Position 7 geführte Svitolina mit der an Nr. 4 gesetzten US-Amerikanerin Jessica Pegula zu tun, die sich in drei Sätzen gegen ihre auf Rang 2 gelistete Landsfrau Amanda Anisimova mit 1:6, 6:4, 6:3 behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai