WTA Wuhan: Kostyuk verliert durch Pleite gegen Sakkari an Boden

Im Sechzehntelfinale des WTA-1000-Turniers in Wuhan musste sich die an Nr. 8 gesetzte Marta Kostyuk der Griechin Maria Sakkari in drei Sätzen geschlagen geben und erlitt dadurch einen gewaltigen Rückschlag bezüglich der Qualifikation für die WTA Finals in Indian Wells.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.10.2026, 13:33 Uhr

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© Getty Images Mit ihrer Niederlage in Wuhan gegen Maria Sakkari verliert Marta Kostyuk deutlich an Boden zur Qualifikation für die WTA Finals.

Als Nr. 9 im Race zur Qualifikation für die WTA Finals in Indian Wells wollte Marta Kostyuk beim WTA-Turnier die Abwesenheit der direkt vor ihr platzierten Wimbledonsiegerin Linda Noskova ausnutzen und diesbezüglich einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Und so traf die Ukrainerin auf die Griechin Maria Sakkari, gegen die sie mit Siegen in den letzten beiden Aufeinandertreffen die direkte Bilanz auf 2:2 ausgleichen konnte.

Und zu Beginn sah es auch gut für die 24-Jährige Kostyuk aus. Nach einem frühen Break hatte sie im weiteren Verlauf nur eine Breakchance ihrer Gegnerin abzuwehren, ehe sie mit einem Zu-Null-Spiel zum Abschluss den Gewinn des ersten Durchgangs eintüten konnte. Doch im weiteren Verlauf erhöhte sich die Fehlerquote der Weltranglisten-10. deutlich, während die 31-jährige Sakkari immer besser zu ihrem sicheren Spiel fand. Und so kippte das Spiel komplett in die Richtung der ehemaligen Nr. 3 der Welt, die mit ihrem ersten Matchball den 4:6, 6:2, 6:2-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden besiegeln konnte.

Während Sakkari im Achtelfinale entweder auf die Slowakin Mia Pohankova oder auf Xiyu Wang aus China wartet, erhält Kostyuk im Rennen um die WTA-Finals in Indian Wells deutlichen Druck von der direkt hinter ihr platzierten Polin Iga Swiatek.

Auch favorisierte Mertens patzt

Besser aus ukrainischer Sicht machte es Daria Snigur. Die 24-Jährige zeigte gegen Elise Mertens aus Belgien, die in der vergangenen Woche das Halbfinale beim 1000er-Event in Peking erreichen konnte und sich dort nur der späteren Siegerin Qinwen Zheng aus China geschlagen geben musste, eine starke Leistung und siegte nach 1:46 Stunden mit 6:4, 7:5.

Hier das Einzel-Tableau aus Wuhan