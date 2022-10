Alexander Zverev - Comeback in Saudi-Arabien!

Alexander Zverev wird sein Comeback aller Voraussicht nach in Saudi-Arabien feiern. Der Deutsche soll dort an einem Schaukampf teilnehmen, für den auch Daniil Medvedev schon bestätigt wurde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2022, 20:39 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird noch in diesem Jahr Tennismatches bestreiten

Am heutigen Freitag kam die Bestätigung, dass Alexander Zverev nicht am ATP-Tour-1000-Turnier in Paris-Bercy teilnehmen wird. Keine Überraschung, schließlich wollte sich die deutsche Nummer eins mit dem Comeback nach dem Rückschlag vor dem Davis Cup in Hamburg diesmal Zeit lassen. Und auch nicht mit dem deutschen Team als Aktiver nach Malaga reisen, wo das Team von Michael Kohlmann im Viertelfinale auf Kanada trifft.

Nun sieht es aber so aus, als ob Zverev in diesem Jahr doch noch ein paar Matches bestreiten könnte. Denn die Veranstalter des Diriyah Tennis Cups in Saudi-Arabien gaben bekannt, dass Zverev einer jener Spieler sein wird, die vom 8. bis zum 10. Dezember 2022 bei einem Schaukampf-Turnier starten werden. Der zweite Name, der bekanntgegeben wurde, ist jener von Daniil Medvedev. Der Russe hat die bis dato letzte Ausgabe dieser Veranstaltung im jahr 2019 für sich entscheiden können.

Sein bsi dato letztes Match hat Alexander Zverev Anfang Juni im Halbfinale der French Open bestritten. Dort war der gebürtige Hamburger gegen Ende des zweiten Satzes gestürzt und hatte sich alle Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen.