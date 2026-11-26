Alexandra Eala: "Dieses Jahr hat mein Leben verändert"

Alexandra Eala gehört zu den großen Aufsteigerinnen des Jahres. In ihrer Heimat ließ sich die Philippinin entsprechend feiern und setzt sich für 2027 bereits große Ziele.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 14:24 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexandra Eala kann auf eine besondere Saison zurückblicken.

Nachdem Alexandra Eala im Jahr 2025 erstmals mit guten Ergebnissen der breiten Tennisöffentlichkeit ein Begriff geworden ist, stürmte die 21-Jährige in den letzten Monaten in Richtung Spitze der WTA-Rangliste. Auf Platz 15 beendet die Philippinin die Saison, in der um die junge Spielerin phasenweise ein riesiger Hype entstanden ist. Eala behält diese Erlebnisse in besonderer Erinnerung.

In Washington gewann Alexandra Eala im August ihren ersten WTA-Titel. Im Endspiel gewann die spätere Siegerin gegen Jessica Pegula den dritten Satz gar mit 6:0. Nicht nur deswegen resümierte Alexandra Eala bei einem Besuch beim philippinischen Präsidenten Philipp Marcos Jr.: “Dieses Jahr hat mein Leben verändert.” Deutlich zum Guten, wie Eala hinzufügte, als diese mit Marcos Jr. einige Bälle schlug.

Eala ist das neue Gesicht ihres Landes

Der Besuch beim Staatsoberhaupt ihres Landes unterstreicht den Stellenwert Ealas für den eigentlich nicht für Tennisstars bekannten Inselstaat. Die 21-Jährige ist innerhalb weniger Monate mit ihren Gesicht zu einer Botschafterin der Philippinen geworden. Entsprechend war der Andrang bei Ealas Besuch in der Heimat.

Im kommenden Jahr soll es für Alexandra Eala weiter nach oben im Ranking gehen. Die Linkshänderin gibt als Ziel den Vorstoß in die Top Ten aus. Doch zunächst ist Ruhe im Hause Eala angesagt, bevor es dann in einigen Tagen in die Saisonvorbereitung geht: “Ich werde einige Zeit mit meiner Familie verbringen und mich zurückziehen.” Sicherlich nach diesem besonderen Jahr keine schlechte Idee, um die Erlebnisse der letzten Monate in Ruhe verarbeiten zu können.

Zu Beginn des kommenden Jahres kann Alexandra Eala direkt einen großen Schritt in Richtung Top Ten machen. Denn bei den Australian Open war im Januar bereits in der ersten Runde Schluss. Eala kann also nur Punkte hinzugewinnen beim ersten Grand Slam des Jahres. Ähnlich verhält es sich zudem bei den dann folgenden French Open im Mai.