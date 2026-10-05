Anastasia Potapova beendet die Saison 2026 vorzeitig

Bei Anastasia Potapova häuften sich zuletzt die gesundheitlichen Probleme. Österreichs Nummer eins hat nun Konsequenzen gezogen und ihre Saison 2026 vorzeitig beendet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 18:50 Uhr

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© Getty Images Die Saison 2026 ist für Anastasia Potapova vorbei

Genug ist genug: Anastasia Potapova hat die Saison 2026 aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme vorzeitig beendet. Das gab Österreichs Nummer eins am Sonntag via Instagram bekannt.

“Leider hat mir mein Körper in letzter Zeit immer mehr Signale gesendet, dass es Zeit ist, aufzuhören”, schrieb Potapova. “Für mich ist das das deutlichste Zeichen dafür, dass ich eine Pause einlegen und meinem Körper die Zeit geben muss, die er zur Erholung braucht. Dann kann ich gestärkt zurückkommen.”

Potapova blieb 2026 titellos

Potapova hatte sich am Ende ihrer US-Open-Achtelfinalpartie gegen Mirra Andreeva am linken Knie verletzt und war erst in der vergangenen Woche beim WTA-1000-Turnier in Peking auf die Tour zurückgekehrt. Dort musste sie in ihrer Auftaktpartie gegen Landsfrau Sinja Kraus wegen Schulterproblemen nach nur fünf Spielen aufgeben.

Die gebürtige Russin Potapova, die 2026 nach ihrem Nationenwechsel erstmals unter rot-weiß-roter Flagge auflief, erreichte in dieser Saison sowohl bei den French Open als auch bei den US Open das Achtelfinale. Titel holte die 25-Jährige keinen, in Linz erreichte sie das Finale. In der Weltrangliste liegt Potapova auf Rang 25.