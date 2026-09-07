US Open: Starke Potapova muss sich Andreeva geschlagen geben

Anastasia Potapova ist mit einem 7:5, 4;6 und 4:6 gegen Mirra Andreeva im Achtelfinale des US Open 2026 ausgeschieden.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 19:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Anastasia Potapova hat starke US Open gespielt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wie schon bei ihrem Match gegen Amanda Anisimova durfte Anastasia Potapova auch gegen Mirra Andreeva im Louis Armstrong Stadium ran. Und das war fast bis zum letzten Platz gefüllt - schließlich bekommen auch die Fans mit Ground Tickets Zutritt zum zweitgrößten Stadion der Anlage. Und die Zuschauer bekamen ein Match auf gutem Niveau zu sehen, von zwei Spielerinnen, die taktisch einen ähnlichen Ansatz verfolgen.

Und so entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem letztlich Nuancen den Ausschlag gaben. Potapova konnte ein bisschen aggressiver zu Werke gehen als noch gegen Anisimova, allerdings ist es gegen die defensivstarke Andreeva schwierig, direkte Punkte zu erzielen. Der erste Durchgang ging mit 7:5 dennoch an die Neu-Österreicherin.

Im zweiten Akt gelang Andreeva ein frühes Break, Potapova schlug zurück, gab aber gleich darauf erneut ihren Aufschlag ab. Mirra Andreeva gelang der Satzausgleich. Ein ähnliches Bild entwickelte sich auch in der Entscheidung: Wieder legte Andreeva mit einem frühen Break los, das sie bis zum 5:3 transportierte. Genau da stürzte Potapova, verletzte sich am linken Bein. Die Physiotherapeutin kümmerte sich um Potapova, die aber deutlich gehandicapt nichts mehr ausrichten konnte.

Nach einer Spielzeit von 2:26 Stunden hatte Andreeva drei Matchbälle zur Disposition, sie verwertete gleich den ersten.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen





