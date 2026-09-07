US Open 2026 live: Anastasia Potapova vs. Mirra Andreeva im TV, Livestream und Liveticker

Anastasia Potapova trifft im Achtelfinale der US Open 2026 auf Mirra Andreeva. Das Match gibt es ab 17 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus !

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 19:41 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verabschiedung Mit diesen Bildern dürfen wir uns vorerst von euch verabschieden. Vielen Dank für das Interesse an unserem Ticker, bleibt am Ball! Sportsfrau Andreeva So half Andreeva Potapova zurück zur Bank: twitter.com/usopen/status/2097016000101134732; Während ... ... Potapova unter Tränen den Platz verlässt, geht für Andreeva die Jagd nach dem zweiten Grand-Slam-Titel weiter. Im Viertelfinale trifft die 19-Jährige auf Coco Gauff oder Iva Jovic. Dieses Ende ... ... hatte dieses Match wahrlich nicht verdient. Potapova und Andreeva lieferten sich einen großen Kampf, der das bessere Ende für die French-Open-Siegerin parat hatte. Unter Tränen ... ... muss Potapova Andreeva zum Sieg gratulieren. Was für emotionale Szenen im Louis Armstrong Stadium! Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 3:6 Potapova riskiert noch einmal alles, ist aber sichtlich verletzt. Dementsprechend geht der Sieg kurz nach der Verletzungsauszeit an Andreeva. Der Verband ... ... ist angelegt, Potapova ist zurück auf dem Platz. Rund sieht das allerdings nicht aus. Potapova ... ... lässt sich nun am linken Knie behandeln. Schockmoment ... ... im Louis Armstrong Stadium: Potapova geht nach dem ersten Ballwechsel zu Boden und muss sich am Knie behandeln lassen. Das sah gar nicht gut aus! Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 3:5 Insgesamt bleibt Andreeva im Louis Armstrong Stadium weiterhin die etwas stabilere Spielerin. Das zeigt sich auch in diesem Game, das die Weltranglistenfünfte zu 30 durchbringt. Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 3:4 Andreevas Vorhandslice bereitet Potapova große Probleme, zudem funktioniert auch der Aufschlag nicht mehr nach Wunsch. Wieder kommt die French-Open-Siegerin zu zwei Breakbällen, die Potapova aber beide abwehrt - den zweiten mit einem ebenso sehenswerten wie glücklichen Flugball. Die Österreicherin bleibt dran! Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 2:4 Andreeva eröffnet das Spiel mit zwei gelungenen Netzangriffen, danach packt Potapova eine starke Vorhand aus. Es bleibt ihr einziger Punkt in diesem Game, da zwei Grundschläge der Österreicherin im Netz hängen bleiben. Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 2:3 Andreeva will Potapova in dieser Phase des Matches mit ihrer beeindruckenden Defensivarbeit zermürben. Die Österreicherin hält nach 15:30 aber stark dagegen und bringt erstmals in diesem Satz ihren Aufschlag durch. Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 1:3 Beide Spielerinnen haben bei ihrem Aufschlag derzeit große Probleme. Nach einem Doppelfehler Andreevas findet Potapova schon wieder zwei Breakmöglichkeiten vor. Die erste wehrt die 19-Jährige per Servicewinner ab, die zweite nach einem leichten Fehler der Österreicherin ebenfalls. Danach erarbeitet sich Andreeva mit starker Defensivarbeit einen Spielball, den sie auch gleich verwandelt. Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 1:2 Wieder kommt Andreeva zu einer Breakchancen, nachdem Potapova mit der Rückhand patzt. Es folgt ein langer Ballwechsel, den die Österreicherin mit einem Vorhandfehler beschließt. Andreeva ist wieder mit Break voran. Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 1:1 Andreeva lässt Potapova zurück ins Match! Die Russin streut ein ganz schwaches Game ein und gibt ihren Aufschlag zu Null ab. Potapova feiert das Rebreak mit einem lauten "Come on". Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6, 0:1 Andreeva stellt ihre großartige Fitness unter Beweis und sichert sich am Netz den Punkt zum 30:30. Per Doppelfehler ermöglicht Potapova der French-Open-Siegerin einen Breakball, den die Russin nach einem Smashfehler der Außenseiterin umgehend verwertet. Mit diesem Punkt ... ... sicherte sich Andreeva den Satzausgleich:



twitter.com/usopen/status/2097005138481148269 Ein letztes Mal ... ... dürfen wir euch noch auf die Aktion von interwetten hinweisen. Für alle Neukunden gibt es einen Freebet in Höhe von 20 Euro. Zwischenfazit Andreeva konnte sich im zweiten Satz steigern und beging weniger Fehler (14) als noch im ersten Durchgang. Auf der anderen Seite schien Potapova in den vergangenen zehn Minuten etwas die Kraft zu verlassen. Die Österreicherin gönnt sich in den Katakomben des Louis Armstrong Stadiums nun eine etwas längere Pause. Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:6 Das ging aus Potapovas Sicht zu schnell und einfach: Die Österreicherin eröffnet das Game mit drei leichten Fehlern in Folge. Andreeva lässt den ersten Satzball zwar noch liegen, der zweite passt dann aber aber. Wir gehen in einen Entscheidungssatz. Potapova vs. Andreeva 7:5, 4:5 Potapova streut einen Weltklasse-Stopp zum 30:15 ein, patzt danach aber mit der Vorhand. Einen Satzball bekommt Andreeva trotzdem nicht, da die Vorhand nach wie vor nicht nach Wunsch läuft. Potapova macht es bi ihrem zweiten Spielball besser und verkürzt per Vorhandwinner. Potapova vs. Andreeva 7:5, 3:5 Potapova durschreitet aktuell ein kleines Tal. Andreeva kommt nach einigen Fehlern der Österreicherin problemlos zum 5:3. Potapova vs. Andreeva 7:5, 3:4 Es geht hin und her auf dem Armstrong. Plötzlich hat Andreeva nach einem Vorhandfehler Potapovas drei Breakbälle. Den ersten wehrt die 25-Jährige per Servicewinner ab, danach unterläuft Potapova ein Doppelfehler. Andreeva führt wieder mit Break. Potapova vs. Andreeva 7:5, 3:3 Potapova kommt nach einem Doppelfehler zu ihrem nächsten Breakball, lässt zum ersten Mal am heutigen Tag aber eine Möglichkeit ungenutzt. Andreeva bringt ihr Aufschlagspiel anschließend nach einem Vorhandfehler der Österreicherin durch. Potapova vs. Andreeva 7:5, 3:2 Potapova on fire! Zu Beginn des Spiels packt die Außenseiterin einen starken Lob aus, zum 40:15 kommt sie nach einem grandios aufgebauten Punkt. Per Ass geht's zum 3:2. Potapova vs. Andreeva 7:5, 2:2 Potapova kommt nach einem starken Lob zum 15:30, legt im Anschluss jedoch eine machbare Vorhand ins Netz. Einen Breakball für die 25-Jährige gibt es nach einem starken Return dennoch. Und gleich noch einmal findet Potapova einen großartigen Return - alles wieder in der Reihe! Potapova vs. Andreeva 7:5, 1:2 Andreeva hat in diesem Satz merklich einen Gang hochgeschaltet und kommt nach einem starken Return neuerlich zu einem Breakball. Potapova wehrt sich nach Kräften und bringt ihr Aufschlagspiel mit viel Mühe durch. Die Österreicherin ballt die Faust. Potapova vs. Andreeva 7:5, 0:2 Andreeva ist nach einem leichten Vorhandfehler mit ihrer Beinarbeit unzufrieden. Wenig später hadert Potapova mit sich, nachdem ihr ein Returnfehler auf den zweiten Aufschlag unterläuft und die French-Open-Siegerin somit das Break bestätigt. Potapova vs. Andreeva 7:5, 0:1 Potapova geht rasch mit 30:0 in Führung, sieht sich nach einem Doppelfehler aber plötzlich mit einem Breakball konfrontiert. Andreeva packt mit einer starken Rückhand zu. So antwortet eine Grand-Slam-Siegerin. So ... ... hat Potapova übrigens auf den Gewinn des ersten Satzes reagiert:



twitter.com/usopen/status/2096992881852432435 An dieser Stelle ... ... dürfen wir euch noch einmal auf das Angebot von interwetten hinweisen. Über diesen Link können sich alle Neukunden einen Freebet in Höhe von 20 Euro sicher. Zwischenfazit Potapova ist im Louis Armstrong Stadium die bessere und vor allem weniger fehleranfällige Spielerin. Während der Österreicherin im ersten Satz nur zehn unerzwungene Fehler unterliefen, waren es bei Andreeva 23. Potapova vs. Andreeva 7:5 Andreeva startet mit einem Doppelfehler und legt dann eine Vorhand neben die Linie. Es folgt ein weiterer Doppelfehler, durch den Potapova plötzlich drei Satzbälle vorfindet. Gleich der erste sitzt nach einem weiteren Fehler der Favoritin. Satz eins geht an die Außenseiterin - und das verdient! Potapova vs. Andreeva 6:5 Andreeva unterlaufen zu Beginn des Spiels zwei Vorhandfehler, danach streut Potapova ihren zweiten Doppelfehler ein. Das bleibt ohne Folgen, weil Andreeva zwei weitere unerzwungene Fehler einstreut. Potapova vs. Andreeva 5:5 Andreeva holt sich das 15:0 nach einem langen Ballwechsel, patzt danach aber mit der Vorhand. Es folgt ein Doppelfehler, ehe die Russin durch einen Fehler Potapovas zum 30:30 kommt. Zwei weitere starke Punkte später steht es 5:5. An dieser Stelle ... ... wollen wir den spektakulären Punkt aus dem achten Spiel nachreichen:



twitter.com/usopen/status/2096988120147259593 Potapova vs. Andreeva 5:4 Das Match im Louis Armstrong Stadium nimmt Fahrt auf! Potapova macht mit der Rückhand zweimal mächtig Dampf und sichert sich auch dieses Spiel. In Kürze wird Andreeva gegen den Satzverlust servieren. Potapova vs. Andreeva 4:4 Potapova befreit sich im ersten Ballwechsel des Games stark aus der Defensive, lässt dann aber den einfachen Volley liegen. Andreeva geht daraufhin 40:0 in Führung und verwandelt den dritten Spielball nach einem Rückhandfehler ihrer Kontrahentin. Potapova vs. Andreeva 4:3 Andreeva ist für ihre Verhältnisse noch ungewohnt fehleranfällig. Vor allem die eigentlich so stabile Rückhand funktioniert bei der 19-Jährigen bis dato überhaupt nicht. Potapova kommt ohne Punktverlust zum 4:3. Potapova vs. Andreeva 3:3 Potapova hat in ihren Schlägen nach wie vor eine hervorragende Länge und zwingt Andreeva so immer wieder in die Defensive. In diesem Game rettet die Russin nach 15:30-Rückstand der Aufschlag. Potapova vs. Andreeva 3:2 Potapova geht schnell mit 40:0 in Führung, fängt sich dann jedoch zwei Returnwinner von Andreeva. Der dritte Spielball sitzt nach einem Vorhandfehler der Favoritin aber. Potapova vs. Andreeva 2:2 Andreeva bringt zum ersten Mal in der noch jungen Partie ihren Aufschlag durch. Potapova ist bei Einstand zwar wieder knapp am Break dran, muss letztlich aber den zweiten Spielverlust in Folge hinnehmen. Mit ... ... Punkten wie diesem schaffte Andreeva umgehend das Rebreak:



twitter.com/usopen/status/2096982487880601767 Potapova vs. Andreeva 2:1 Andreeva holt sich den ersten Punkt mit einem sehenswerten Volley und erarbeitet sich in weiterer Folge zwei Rebreak-Möglichkeiten. Gleich die erste sitzt, die Russin findet einen starken Return. Potapova vs. Andreeva 2:0 Mit einem Drive-Volley holt sich Potapova den ersten Breakball der Partie. Bei diesem verzieht Andreeva nach einem längeren Ballwechsel eine Vorhand. Potapova führt mit Break. Potapova vs. Andreeva 1:0 Gutes erstes Aufschlagspiel von Potapova. Ein wunderbarer Vorhandwinner war auch schon dabei. Los geht's Und jetzt kann es auch schon losgehen. Potapova eröffnet mit Aufschlag. Bei ... ... interwetten könnt ihr übrigens alles Matches der US Open live verfolgen. Außerdem gibt es für Neukunden einen Freebet in Höhe von 20 Euro. Hier geht's zum Angebot. Die Spielerinnen ... ... sind mittlerweile im Louis Armstrong Stadium angekommen und befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung. Potapova ... ... vor dem Match: "Sie hat mich heuer in Linz im Finale geschlagen. Es wird wieder ein harter Kampf, und ich hoffe, wir können eine gute Show bieten." Freilich ... ... wird auch Andreeva vor Potapova gewarnt sein: Die Österreicherin nahm in Runde drei Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova mit 6:2 und 7:5 aus dem Turnier. Das bislang ... ... letzte Duell zwischen Potapova und Andreeva fand vor im April in Linz statt. Damals setzte sich die 19-Jährige in drei Sätzen durch. Die Hürde ... ... am heutigen Montag könnte höher kaum sein. Mirra Andreeva gewann vor wenigen Monaten die French Open in Paris und liegt in der Weltrangliste aktuell auf Rang fünf. Potapova ... ... kämpft heute um das erste Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere. Und könnte zur ersten ÖTV-Spielerin seit Tamira Paszek 2012 werden, die bei einem der vier Major-Turniere in diese Sphären vordringt. Begrüßung Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Anastasia Potapova und Mirra Andreeva.

© Getty Images Anastasia Potapova trifft auf Mirra Andreeva

Nach dem Überraschungscoup gegen Amanda Anisimova wartet auf Anastasia Potapova im Achtelfinale der US Open die nächste große Herausforderung. Die Österreicherin bekommt es am Montag mit der amtierenden French-Open-Siegerin Mirra Andreeva zu tun.

"Sie hat mich heuer in Linz im Finale geschlagen. Es wird wieder ein harter Kampf, und ich hoffe, wir können eine gute Show bieten“, sagte Potapova vor dem Duell mit Andreeva. Insgesamt liegt die 19-jährige Russin im Head to Head mit 3:1 voran.

“Alle, die noch im Bewerb sind, haben die Chance weiterzukommen. Ich will mein bestes Tennis spielen”, meinte Potapova, die zum ersten Mal in ihrer Karriere ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers einziehen möchte.

Potapova vs. Andreeva - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Anastasia Potapova und Mirra Andreeva gibt es ab 17 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Gratis Live Stream von Interwetten !

Hier das Einzel-Tableau der Frauen