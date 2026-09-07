US Open: Jessica Pegula und Emma Navarro sorgen für US-Duell im Viertelfinale

Jessica Pegula und Emma Navarro haben in New York das erste rein US-amerikanische Frauen-Viertelfinale seit 2015 fixiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 07:20 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula siegte in zwei Sätzen

Jessica Pegula fehlen nur mehr drei Siege zu ihrem ganz großen Ziel. Die Weltranglistendritte, die in New York ihren ersten Grand-Slam-Titel holen könnte, zog am Sonntag (Ortszeit) durch einen 6:3 und 6:4-Erfolg über die Rumänin Sorana Cirstea ins Viertelfinale der US Open ein.

“Ich weiß, es sah zwar recht einfach aus, aber das war ein harter Kampf“, sagte Pegula nach dem Match. ”Es war auf jeden Fall sehr intensiv." Für Cirstea endete mit der Niederlage gegen die US-Amerikanerin indes ihre Grand-Slam-Karriere. Die 36-Jährige wird den Schläger am Ende der laufenden Saison an den Nagel hängen.

Noskova fordert Sabalenka

Für Pegula geht es im Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Emma Navarro weiter. Die 25-Jährige setzte sich in der Night Session im Arthur Ashe Stadium gegen die Russin Anna Kalinskaya überraschend deutlich mit 6:4 und 6:2 durch. Pegula und Navarro werden bei den Frauen das erste rein US-amerikanische Viertelfinale seit 2015 bestreiten.

Im zweiten Viertelfinale der oberen Hälfte fordert Wimbledon-Siegerin Linda Noskova die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen