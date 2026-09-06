US Open: Jovic gewinnt emotionales Duell mit Eala

Iva Jovic hat in einem mehr als dreistündigem Kampf gegen Alexandra Eala mit 7:5, 3:6 und 7:5 gewonnen und damit das Achtelfinale bei den US Open 2026 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2026, 04:50 Uhr

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© Getty Images Iva Jovic muss nun gegen Coco Gauff ran

Es muss eine absolute Rekordzeit gewesen sein, in der Iva Jovic den Weg vom Court im Arthur Ashe Stadium auf die TV-Bühne zu Andy Roddick geschafft hat. Aber dass die junge Amerikanerin viel Schwung in diesen Samstagabend mitgebracht hatte, das war schon davor beim 7:5, 3:6 und 7:5 gegen Alexandra Eala zu beobachten. Drei Stunden und drei Minuten lang bespielten sich die beiden, ehe die Amerikanerin erleichtert zu Boden sank.

Die nächste Aufgabe wird für Jovic voraussichtlich noch schwieriger: Denn es geht gegen Coco Gauff, die beim 6:3 und 6:4 gegen Cristina Bucsa kein großen Probleme hatte.

Alexandra Eala wiederum wird die US Open enttäuscht verlassen. Für die Frau von den Philippinen war auch das Match gegen Jovic ein Heimspiel, wie gewohnt waren die Tribünen voll mit Fans von Eala. Und Chancen, die Partie auf ihre Seite zu ziehen, waren allemal da.

Zheng mit epischem Comeback

Parallel zu diesem Match hatte Naomi Osaka im Louis Armstrong Stadium mit Elise Mertens alle Hände voll zu tun. Osaka gewann nach einer Spielzeit von 2:38 Stunden mit 6:3, 3:6 und 7:5.

Für das Comeback des Turniers sorgte Qinwen Zheng, die gegen Madison Keys einen 0:5-Rückstand im dritten Satz noch drehte. Und mit einem 1:6, 7:6 (4) und 7:5 ins Achtelfinale einzog. Dort geht es in einer Wiederauflage des Halbfinales der Olympischen Spiele in Paris 2024 gegen Iga Swiatek.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows



