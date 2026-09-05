US Open: Potapova braucht klare Ansagen - kann Griekspoor liefern?

Anastasia Potapova muss heute in der dritten Runde der US Open 2026 gegen Amanda Anisimova ran. Aus ihrer Box sind klare Ansagen gewünscht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2026, 12:33 Uhr

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© Getty Images Anastasia Potapova spielt heute um den Einzug ins Achtelfinale der US Open 2026

Viel wird Anastasia Potapova vom Match zwischen Lilli Tagger und Amanda Anisimova am Donnerstag nicht gesehen haben. Potapova hatte zwar vor den beiden ihre Partie gegen Leolia Jeanjean begonnen, ganz leicht ging ihr diese aber nicht von der Hand. Am ende aber stand der Einzug in die dritte Runde. Wo es nun eben gegen Anisimova geht.

Potapova startet als Außenseiterin, schließlich hat Anisimova vor Jahresfrist in Flushing Meadows das Endspiel erreicht. Gegen Tagger hatte die US-Amerikanerin aber genau dann erhebliche Probleme gehabt, wenn es der Österreicherin gelungen war, sie ins Laufen zu bringen. Das ist auch Anastasia Potapova zuzutrauen. Aber klar ist auch: Das Tempo von Amanda Anisimova bringen auf der WTA-Tour nur wenige Frauen auf den Court.

Potapova wird oft emotional

Was auch helfen kann: Anpassungen während eines Matches. Die oft ja auch dadurch zustande kommen, dass das Betreuerteam eine Idee hat. Genau da ist Potapova ja in einer guten Position. Denn ihr Freund Tallon Griekspoor ist selbst Mitglied der erweiterten Weltspitze. Und gibt einen prächtigen Teilzeit-Coach ab. Zu sehen war das etwa in Madrid, als Griekspoor seine Partnerin staubtrocken auf den richtigen und also erfolgreichen Weg brachte.

Für manche mag das harsch geklungen haben, was ihr Freund da reingerufen hat, erklärte Potapova nach ihrem Sieg gegen Jeanjean. Aber sie brauche das, wenn sie auf dem Court zu emotional werde. Und diese Gefahr besteht bei Anastasia Potapova immer, wie die Neu-Österreicherin höchstselbst bekannte.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2026